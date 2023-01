A hajdan mindenkitől elzárkózó himalájai királyság kaput nyit a világra

Észak-Nepál kopár hegyei közt buddhista szentély emlékezteti az utazót: mindenki előtt nyitva áll a megvilágosodás útja. Az új autóút kitárhatja az egykori Mustang Királyság kapuját a világ előtt, a térség nem hivatalos vezetője azonban attól tart, hogy így búcsút kell mondaniuk régi életmódjuknak is.

Mustang királya viseltes farmerben, cipzáros zöld polárpulóverben állt az alacsony mennyezetű szoba közepén. Buddhista éneket dúdolgatott, közben ujjaival végigmorzsolgatta az imafüzér szemeit. A sok évszázados palota megereszkedett tetőszerkezetét tartó faoszlopokat és a falakat is buddhista istenségeket ábrázoló, részletgazdag festmények díszítették. Némelyik festett alak aranyozott ruhában, üdvözült arckifejezéssel, fekvő pozícióban pihent, mások kivont karddal, lángtengerben álltak, arcukon bőszült harag.

Reggeli imát kántáló szerzetesek a Lo Manthangban, Mustang legendákkal övezett fővárosában álló Thubchen Lhakhang templomban. Forrás: CORY RICHARDS

Dzsigme Szinghi Palbar Biszta, Mustang utolsó tényleges királyának fia csubát, hagyományhű tibeti köntöst öltött, kezében apja imafüzére. Forrás: CORY RICHARDS

Október közepén jártunk, a Himalája kopár, északi előhegyei között megbúvó palota huzattól áthűlt agyagfalai már a közelgő télre figyelmeztettek. Az ablakból csodás kilátás nyílt a kínai határtól mindössze 15 kilométerre fekvő Lo Manthangra, a legendás nepáli Mustang fallal övezett, hat évszázados történelmi fővárosára.

Alattunk sűrű sorokban húzódtak az aprócska, fehérre meszelt, vályogtéglából és döngölt agyagból emelt házikók, a tetejükről füst tört fölfelé. A ligetekben ültetett himalájai nyárfák aranyszínűre sárgult levelei meg-megcsillantak, ahogy a délutáni szellő játszadozott velük.

Kínai teherkocsi robog a határ felé, mögötte az Annapurna I tömbje. A kínai oldalon már kész az út; ha a nepáli részen is megépül, erre visz majd az egyik legrövidebb szárazföldi útvonal Kína és Újdelhi között. Forrás: CORY RICHARDS

Tsarang falu omladozó palotája a Kali Gandaki-szurdokra néz. Forrás: CORY RICHARDS

Délkeletre, a mélykék égbolt előtt félelmetes bástyaként tornyosuló hófödte hegyormok alatt,

a Kali Gandaki folyó legyezőszerűen ágazott szét a völgyben. A magamfajta idegennek hosszú időn át nem lehetett része ebben a látványban. Mustangot a nepáli kormány a 20. század jó részében szigorúan elzárta a külvilág elől. De most a király idehívott omladozó palotájába, hogy elém tárja azt a tömérdek gondot és nehézséget, amellyel országa manapság szembesülni kénytelen.Jóllehet teljes neve amúgy Dzsigme Szinghi Palbar Biszta volna, a király nekem egyszerűen csak Dzsigmeként mutatkozott be. Erőteljes, karcsú férfi – ritkuló ősz haja dacára senki meg nem mondaná, hogy elmúlt hatvanéves. Fürge léptekkel vezetett körbe az akadálypályának is beillő, sűrű homályba burkolózó palotán, amelyben olyan súlyos károkat okozott a 2015-ös földrengés, hogy az uralkodónak és családtagjainak ki kellett költözniük az épületből egy időre.

Ngwang Phindzso szerzetesjelölt Mustang múltjának egyik megfakult relikviájával. Forrás: CORY RICHARDS

Rozoga falépcsőkön másztunk fölfelé, kerülgettük a padlón tátongó lyukakat, és közben elidőzünk a málladozó falakat díszítő sárfoltos festmények előtt. A palota ugyan már omladozik, de a terem, amelyben megálltunk, jó állapotban volt. Dzsigme észrevette, hogy a tekintetemet leköti egy hagyományos tibeti viseletben megfestett férfi és nő képe. „Ők a szüleim – jegyezte meg. – Apám imatermében vagyunk. Mustang utolsó királya volt ő, a huszonötödik a sorban. Én pedig a huszonhatodik lennék.” Balra egy egészen a mennyezetig érő, aranyfüsttel bevont szantálfa szekrényt pillantottam meg. Üvegajtaja mögül buddhista istenségeket ábrázoló bronzfigurák csoportja bámult ránk. A termet betöltötte a himalájai buddhista templomok elmaradhatatlan illata, a jakvajas mécsesek jellegzetes, savanykás aromájú füstje.

Csak a kötélkordon és Mustang elzártsága oltalmazza a királyi család sok száz éves, raktárban porosodó kincseit. Forrás: CORY RICHARDS

Szerzetesek szent szertartási szövegei, felettük Buddha-ábrázolások hosszú sora a gompában, erősségnek is épített kolostorban. Forrás: CORY RICHARDS

Dzsigme elmagyarázta, hogy a szobrocskák nem csupán műalkotások, hanem eleven szellemek, amelyek ősidők óta védelmezik a családját. Mielőtt kiteszik az oltárra őket, egy magas rangú szerzetes „megvilágosult testtel, beszéddel és elmével ruházza fel mindegyiket”.

De most Dzsigmén a sor, neki kell megvédenie az istenségeket, legalábbis a tárgyiasult formájukat. Minden régiségkereskedő mesés vagyont keresne, ha pénzzé tehetné ezt a gyűjteményt a feketepiacon. Századokon át nem kellett attól félni, hogy a hitbuzgó buddhisták által lakott, elzárt városban bárki eltulajdonítaná a kincseket. Ám a külvilág már ott toporog Mustang kapuinál, a király lassan a műkincsei miatt is aggódhat…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2023. januári lapszámában.