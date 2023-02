ÍRTA: PETER SCHWARTZSTEIN

FÉNYKÉPEZTE: MOISES SAMAN

Május közepe, Koumi falucska, Burkina Faso. Sanon Mousa lassan végez, befejezi háromszobás házacskájának minden évben esedékes karbantartását. Újakkal cserélte ki a tetőszerkezet termesz rágta gerendáit, és megerősítette a Nap hevétől védő, sok helyen méteresnél is vastagabb, jó százéves vályogfalakat. Miután a nádtetőt is megjavította, kiegészítette, kecskét áldozott ősei tiszteletére, így most már csak annyi maradt, hogy a falakra kívül felrakja a hagyományos vízszigetelést.

Ouagadougou nyugati szélén, a pissyi bányában férfiak, nők és gyerekek termelik ki a kőzúzalék és a beton alapját adó gránitot. Olyan nagy a beton iránti kereslet, hogy a kőfejtő még a közeli, már gépesített bányák mellett is versenyképes tudott maradni. Forrás: MOISES SAMAN

Szalima Nadzsi marokkói építész és antropológus tradicionális építőanyagokkal és módszerekkel dolgozik, így igyekszik óvni az ország falvainak és közösségi központjainak eredeti állapotát. Amtoudiban az ő irányítása mellett állították helyre a hajdan búza és egyéb értékes javak tárolására használt, vályogból épült Id Isszát. Forrás: MOISES SAMAN

„A vályog a hőségtől véd, a motorolaj, az agyag és a tehéntrágya keveréke meg a nedvességtől.

Tökélyre fejlesztettük ezt a módszert” – mondja Mousa, miközben körbevezet a házban, ahol

13 Celsius-fokkal hűvösebb van, mint odakint.

Az ötvenes éveiben járó, magának való férfi nyugdíjas már, iskolai könyvtáros volt valaha. Szereti a házát, de elkívánkozik belőle. Az utóbbi években tehetősebb szomszédjai már betonból építkeznek, és ez elszomorítja, mert neki csak vályogra futja, és úgy érzi, a vályogház a szegénység jelképe. Tetemes adósságot halmozott fel, évek óta rossz a termés, ezért nincs miből kiegészítenie a nyugdíját. Sanyarú helyzete miatt, és mert biztonságos otthont szeretne – mint meséli, a minap egy falubeli testvérpárra rádőlt a házuk vályogfala, álmukban érte őket a halál –, úgy tervezi, hogy bankhitelt vesz föl, és mindörökre búcsút mond a vályogházának.

A vályogból épült, már omladozó imaházban ülünk Mousával, mellettünk Koumi elöljárója,

Sanu mérgesen magyaráz. A hagyományokat óvandó kihirdette, hogy a faluközpontban csak

vályogból szabad építkezni, ám mint mondja, sokan – a tulajdon fiai is – áthágják a rendeletet: „Évezredekig jól megvoltunk a vályogházakban. Miért váltanánk le a vályogot pont most, amikor a legnagyobb szükség van rá? Hiába, csak az kell mindenkinek, amire rámondható, hogy modern.”

