Pókos portrék

ÍRTA: JASON BITTEL

FÉNYKÉPEZTE: JAVIER AZNAR

A pókok elképesztően sokfélék, hisz több mint 50 ezer fajuk ismeretes a vízi életmódjáról híres búvárpóktól az északi sarkkör fölött is honos sarki farkaspókon át a matuzsálemi kort, akár negyven évet is megélő Gaius villosus csapóajtós pókig. Tény ezzel együtt, hogy szeretni csak kevesen szeretik őket.

Apró keresztespók készíti petegubóját. Forrás: JAVIER AZNAR

Ujjhegyen pihenő ugrópók. Forrás: JAVIER AZNAR

„Pók – már a szó hallatán a legtöbben lúdbőrösek lesznek, és dermesztő kis szörnyekre gondolnak. Pedig ha közelebbről is szemügyre vesszük ezeket a nyolclábúakat, csodálatos világ tárul elénk” – fejtegeti Javier Aznar. A spanyol biológus és fotográfus tömérdek fotót készített már mindenféle pókokról, a javát Ecuador esőerdeiben, hároméves ottléte idején.

Itt van például az egyik ugrópók, a Phidippus audax – éppen a szemközti oldalon néz ránk sok szemével. Ez az Észak-Amerikában sokfelé honos pók kicsit sem félt tőle, meséli Aznar.

Sietünk megjegyezni: az emberre istenigazából világszerte úgy tucatnyi pók jelent igazán veszélyt, valamint hogy egyes ugrópókok szemkollekciója elképesztően jól teljesít, így amikor felénk fordítják hipnotikus erejű tekintetüket, biztosak lehetünk benne: ezek a pókok tökéletesen látnak minket.

Ritkán látható karolópók az Onocolus nemből; előszeretettel rejtőzik levelek között. Forrás: JAVIER AZNAR

Ez a kép sokszor a legutolsó, amelyet a Cephalotes atratus fajhoz tartozó hangyák életükben láthatnak: hangyautánzó karolópók. Forrás: JAVIER AZNAR

Aztán ott vannak az Aphantochilus nem Dél-Amerikában őshonos karolópókjai. Bámulatos az utánzóképességük: széles fejük két oldalán meredező tüskeszerű képletükkel döbbenetesen hasonlítanak arra a hangyára, amelyre előszeretettel vadásznak – vagyis álruhában, inkognitóban cserkészik be mit sem sejtő zsákmányukat. Az álcázás mesterei, így megpillantani is bajos őket, nemhogy fotózni, jegyzi meg Aznar; ő maga is csak hárommal-néggyel találkozott Ecuadorban…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2023. márciusi lapszámában.