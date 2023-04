Évszakok megzökkent rendje

Júliusig megmaradt egy hópad a coloradói West Maroon-medencében, ahol sarkantyúfű, kék harangláb, a vajvirágfélékhez tartozó Castilleja occidentalis és erdei deréce is nő. Az éghajlatváltozás már itt is felborította a természet menetrendjét: a hó hamarabb olvad, a vadvirágok is korábban nyílnak, átíródik az élők világának menetrendje.

Forrás: ELLIOT ROSS