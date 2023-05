Erőszakkal elszakítva

ÍRTA: SUZETTE BREWER

FÉNYKÉPEZTE: DANIELLA ZALCMAN

Patricia Whitefoot már nem mindenre emlékszik abból, amit a Washington állambeli Yakama indián rezervátum missziós telepének bentlakásos iskolájában annak idején átélt.

„De a szökésekre nagyon is jól emlékszem. Többször is szemtanúja voltam, amikor egy-egy

nagyobb lány megpattant, suttyomban kereket oldott. Olykor sutyorogtak is róla, hogy valaki

szökésre készül, de persze senkinek nem járt el a szája” – meséli. Öt-hat éves lehetett akkoriban. Patricia ma már hetvenhárom. Arra is tisztán emlékszik, hogy hittérítők jelentek meg a rezervátumban, a nagyszülei házánál. Ő pedig csakhamar egy internátusban találta magát, ahol sok más indián lány is lakott. Hosszú éveken át csak engedelmességből és mezőgazdasági munkából állt az élete. Nevelőitől kevés szeretetet kapott. Azt sem tudja feledni, hogy egész gyermekkorát beárnyékolta a másság és a félelem érzése, minden lépését figyelték, ellenőrizték.

Patricia Whitefoot a jakama törzs szülötte, ősei között taidnapamok, klikatatok, skiinek, spokane-ek és dinék, más néven navahók is akadnak. „Kiskoromban az anyai nagyszüleim neveltek szeretetteljes légkörben. De lassan észrevettem, hogy valami nincs rendjén” – meséli. A nagymamának olykor „kitörései” voltak. Nem tudták mire vélni, honnan benne az a düh. „De egyszer végre beszélni kezdett róla.” Patricia így idővel megértette, hogy mi a baj.

Nagymamája lelkét a White Swan-i Simcoe erőd melletti indián internátusban hajdan elszenvedett traumák emléke gyötri. Mint sok más egyesült államokbeli és kanadai iskolának, annak az internátusnak is az volt a feladata, hogy a megkeresztelkedett indián gyerekeket betagozza a többségi társadalomba, ránevelje arra, hogy idomuljon, alkalmazkodjon a többségi létformához.

Az utóbbi évtizedekben előkerült bizonyítékok sora arra utal, hogy az indián, eszkimó és hawaii őslakos gyermekek százezreit vitték kényszerrel olyan iskolákba, intézményekbe, amelyeknek olykor vajmi kevés közük volt az oktatáshoz vagy éppen a kereszténységhez. Fájóan sok őslakos családtól, közösségtől hallani, hogy mind a mai napig rémálmaikban kísérti őket az átnevelés, a kíméletlen bánásmód, a gyermekmunka.

