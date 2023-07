Felfedezések újdonatúj kora

ÍRTA: NINA STROCHLIC

FOTÓKOLLÁZSOK: NEIL JAMIESON

Az amerikai telepesek egyik hajdani nevezetes útvonala, az Oregon Trail mentén mindössze egy múzeum található, amely az őslakosok szemszögéből mutatja be a fehér ember nyugati irányú terjeszkedésének történetét. Oregon állam Washington és Idaho által határolt csücskében ez a bizonyos faburkolatú, galériáknak és interaktív kiállításoknak otthont

adó, zegzugos épület állít emléket az őslakosok örökségének, és gyászolja, ami a pionírok érkezésétől fogva odaveszett.

Amióta második elnöke, Alexander Graham Bell repülő szerkezetekkel végzett kísérleteket Új-Skócia dombjain (balra fent), a National Geographic Társaság a repülés megszállottja. Miután a tudomány meghódította az űrt, a Társaság segített ballonszondával mintákat beszerezni a sztratoszférából (középen), később égi kísérőnkre is felküldte zászlaját Neil Armstronggal, az Apollo–11 (balra lent) elsőként Holdra lépő űrhajósával. Forrás: NEIL JAMIESON

A látogatók a hosszú rámpa végén egy „indián internátus” téglaburkolatú homlokzatához, pontosabban annak megépített másolatához érkeznek; ilyen internátusokban nevelték és térítették át, asszimilálták erőszakkal az őslakosok gyermekeit. Száz éve internátusba hurcolt indián gyerekek néznek ránk az életnagyságú fotókról: egyenruhájukban úgy festenek, mintha gyerekkatonák lennének. „Azt mondták, írjuk meg mi magunk a históriánkat, ha azt akarjuk, hogy igaz módon és jól legyen elmesélve” – mondja Bobbie Conner, akivel a Tamástslikt kulturális intézet konferenciatermében beszélgetünk. Az általa vezetett központ az Umatilla rezervátumban, a kajúz, jumatilla és valavala törzs otthonában működik. „Ez a történet egyidős az emberiséggel: a hódításról szól.”

A gyötrelmes gyalogtúrák, hegyhódító mászások és tengeri átkelések új utakat jelöltek ki, természeti jelenségeket írtak le, kultúrák között teremtettek kapcsolatot. A nagy felfedezők hagyományát folytatja Paul Salopek (elöl), az elmúlt tíz évben csaknem 39 ezer kilométert gyalogolt, bejárta az utat, amelyet Afrikából nekiinduló őseink is végigjártak, miközben benépesítették az egész világot. Forrás: NEIL JAMIESON

A felfedezések története általában kétpólusú. A felfedező és a magas hegy. A felfedező és a távoli sziget. A felfedező és az ismeretlen törzs. A hódító és a legyőzött. Manapság azonban a felfedezés már jóval tágabban értelmezett fogalom. Felfedezzük a testünket, a származásunkat, az értelmi képességeinket, az otthon fogalmát. Felfedezzük a történelmet és azt is, hogy ki mesélheti el. A felfedező volt már kalandor, showman, természetbúvár, és most itt az új archetípusa: a békéltető – aki segít megérteni, hogy miként jutottunk ide. Az a pionír, aki átvizsgálja és újraírja történelemkönyveinket, abban a reményben, hogy a múlt így nem ismétlődhet többé. Amikor sor kerül erre a beszélgetésre Connerrel, jómagam immár hat hónapja várom szűkebb pátriámban, Oregonban a koronavírus-járvány lecsengését. A National Geographic magazin számára évekig írtam tudósításokat olyan egzotikus helyekről, mint Dél-Szudán eldugott mocsarai, az Egyesült Államok és Mexikó sivatagos határa és Kelet-Kongó hegyei; most pedig a négy fal között kellett szembesülnöm a jól megszokott otthon unalmával. Mivel távolabb nem utazhattam, a közelben kezdtem el nézelődni, és hamarosan Oregon állam határánál találtam magam, ahol egy idő után igencsak megkérdőjeleződtek a felfedezésről addig vallott nézeteim…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2023. júliusi lapszámában.