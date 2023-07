Két kézzel formált világ

ÍRTA: PAUL SALOPEK

FÉNYKÉPEZTE: ZHOUNA és GILLES SABRIÉ

Yunnan tartományban az utat, amelyet tapodtam, ugyancsak kézi erővel építették – éspedig háborús célokra. Yusan falu mellett, a burmai határnál kék kötényes, szorgoskodó emberhad mellett baktattam el. Bársonyvirágot takarítottak be többhektárnyi mezőről, hogy a virág olaját majd más illóolajokkal elegyítve hasznosítsák. A régi tengchongi út kínai szakaszát jártam, amelyet akkor éppen milliárdnyi lehullott virágszirom festett aranyszínűre. A tengchongi út rövidítő szakasz, a Burma Roadon, a második világháború hírhedett „burmai útján” vág le egy jókora hurkot. Kétszázezer yunnani férfi , nő és gyerek robotolt a Burma Road építésen, a háború poklában – az a fajta névtelen, szalmakalapos sereg, amelyet akkoriban előszeretettel mutogattak a hurráoptimista amerikai filmhíradókban. A munkálatok 86 esztendeje kezdődtek, az 1154 kilométer hosszú szakasz építésén éjt nappallá téve, szünet nélkül robotolt a nyomorultak tömege.

Li Mingli ács és fafaragó mester népi stílusban vési dombormíves fatábláit Yangcen faluban, egy hallássérülteket foglalkoztató műhelyben. Forrás: ZHOUNA és GILLES SABRIÉ A 3780 méter mély Tigrisugrás-szurdok Forrás: ZHOUNA és GILLES SABRIÉ

A Földteke egyik leginkább hegyes-völgyes és legcsapadékosabb vidékén, maláriától mételyezett tájon vezetett a nyomvonal, az út elkészülte azonban létkérdés volt – csak így juthatott hadianyag, élelem és gyógyszer a háború sújtotta Kínába.

Shilong falu paj lakói májusfára emlékeztető alkotmányukat az évszázadok óta rendszeresen megtartott aratóünnepen, a Fáklya fesztiválon lobbantják lángra. Forrás: ZHOUNA és GILLES SABRIÉ

Nem vitás: a Burma Road megépítése a legnagyobb műszaki-technikai teljesítmények közé tartozik, amellyel az emberiség minden idők legszörnyűbb háborújában előrukkolt. Tan Pei-Ying mérnök a The Building of the Burma Road (A burmai út építése) címmel megjelent emlékiratában érzékletes képet fest arról, hogy milyen nagy gonddal terítették a kézi erővel aprított murvát közel 1000 kilométer hosszan és 7 méter szélességben a három hegyláncon átívelő yunnani szakaszon, és rakosgatták rá „darabról darabra, egyesével az útburkoló kövek millióit” – írja az útépítésen gürcölő több százezer névtelen munkás döbbenetes erőfeszítéseiről.

A munkásoknak irdatlan mészkő hengereket is föl kellett vonszolniuk a sárlepte meredélyeken. Nem egyszer megesett, hogy megcsúsztak, a négy és fél tonnás monstrum elszabadult, és agyonlapította az útjába kerülőket. Mire az amerikai hadsereg útgyalukat hozott az építkezésre, már legalább 2300 építőmunkás odaveszett.