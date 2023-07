Pusztuló kétéltű

Mexikó fővárosának felkapott Roma negyedében, a Monstrua de Agua étterem teraszán fiatalok cseverésznek a sült avokádós ceviche (marinált halas fogás), a palacsintatésztában sült gomba, tempura meg a kézműves sör mellett. A serfőzde összes termékének címkéjén ugyanaz az állat: a tollseprűkopoltyúkkal ékes, igencsak bizarr küllemű axolotl díszeleg. A cég alapítója, Matías Vera-Cruz Dutrenit meséli, hogy azért választották kabalafigurának ezt a súlyosan veszélyeztetett szalamandrát, mert így talán Mexikó népe majd jobban odafigyel rá. „Ha jó sört szolgálunk fel, talán az axi sorsa is jobbra fordulhat” – mondja. A tűz és villám azték istenéről, Xolotlról elnevezett jószág évszázadok óta a mexikói kultúra fontos jelképe. Monstruo del Agua spanyolul annyit tesz: „víziszörny”. Ugyanazt jelenti, mint nahuatl (azték) nyelven az axolotl.

Ezek a nemritkán 30 centisre növő kétéltűek hajdan valósággal hemzsegtek a Mexikóvárost övező hegyi tavakban, de ma már csak a Xochimilco-tó környékén, néhány csatornában látni belőlük. Vadon élő egyedeik számát ötven és ezer közé teszik. És ezt az ijesztően gyérülő populációt is számos veszély fenyegeti – ilyen például a vízszennyezés, két betelepített hal, a ponty és a tilápia, valamint a legsúlyosabb vész, az élőhelyvesztés. Miközben egyedszáma az elmúlt évtizedben vészesen megfogyatkozott, a nyilvánosság egyre nagyobb figyelmet szentel az axolotlnak.

A fura kis állat mind népszerűbb: szerepel a Minecraft online játékban és a Roblox globális játékplatform kínálatában, sőt a 2021 végén kibocsátott új ötvenpesós bankjegyen is találkozhatunk vele. Már hobbiállatként is sokan tartják. Amíg a vadon élő egyedek általában barnák vagy szürkék, a fogságban szaporítottakat egy génváltozat fehér színnel és rózsaszín foltokkal ruházza fel.



Luis Zambrano, a Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem szakértője mégis kétli, hogy az új bankjegy vagy akár az axolotl népszerűsége számottevő előrelépést hozhatna. „Hiába tartják már milliószám szerte a világban, szüksége van a természetes élőhelyére” – szögezi le Zambrano. Csakhogy ezt az élőhelyet igen nehéz oltalmazni a 22 milliós, burjánzó világváros peremén, teszi hozzá. „Az axolotl védelmére nincs pofonegyszerű megoldás.” A többi szalamandrafajtól eltérően az axolotl ivarérettsége elérése után is megőrzi ifjonti lárvaállapotát, megtartja kopoltyúit, és nem települ ki a szárazföldre…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2023. júliusi lapszámában.