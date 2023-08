Élet egy csepp vízben

FÉNYKÉPEZTE: ANGEL FITOR

A világtengerek gigantikus víztömegének minden cseppje hemzseg az élettől. A kutatók becslése szerint egyetlen óceáni vízcsepp milliónyi apró organizmust tartalmazhat – ám ezek legtöbbje szabad szemmel nem látható. Viszont ha mikroszkóp alatt vizsgálódunk, a vízben úszkáló halivadékot, evickélő evezőlábú rákokat és különleges egysejtűeket láthatunk garmadával. Ezek a mikrolények lettek Angel Fitor spanyol fotós múzsái.

Mikrogömböcskék, a Phaeodarea osztály egysejtű házas amőbái egy-egy vízcseppben. Forrás: ANGEL FITOR

Mikropipetta vége vízcseppel, benne egy ráklárvával Fitos házi laboratóriumából. Forrás: ANGEL FITOR

Angel már kamaszlányként azzal töltötte ideje jó részét, hogy az akváriumban kibontakozó életet figyelte alicantei otthonukban. „Kezdetben tehát még üvegfal választott el a vízi világtól. Most is üveg mögött dolgozom, csak ez másféle: a fényképezőgépem optikája” – mondja. Autodidakta természetbúvár lett, és most, ötvenévesen, már hivatásként adóz a szenvedélyének. Nemrég a Földközi-tengerből gyűjtött vízmintákat, hogy a cseppekben nyüzsgő apró lényeket fotózza; képsorozatának végül a találó SeaDrops („TengerCseppek”) címet adta.

A Nereis nemzetség soksertéjű gyűrűsférgecskéje nyújtózik a tengervíz cseppjében. Forrás: ANGEL FITOR

„Újra és újra óriási élményt ad”, amikor hirtelen megpillant valamit, ami ott mocorog az üresnek tűnő vízgyöngyöcskében. Olyan ez, mondja, mint amikor kisgyerekként karácsony estéjén az ajándékokat bontogatta. „Az optikám mutatja meg, hogy egy-egy mintában mi minden vár felfedezésre. Minden csepp új meglepetés” – mondja Angel Fitor…

