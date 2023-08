Mentett védencek

ÍRTA és FÉNYKÉPEZTE: MUHAMMED MUHEISEN

Pablito volt az első oroszlán, akit közvetlen közelről láthattam. Négy hónapos, tehát kölyök volt még, a Jordánia fővárosában, Ammánban, létesült New Hope állatmenhely éjjeli szállásáról baktatott felém a kifutóban. De hirtelen megtorpant, és rám szegezte a tekintetét. Szomorúnak, kiszolgáltatottnak látszott. Úgy éreztem, Pablito mondani akar nekem valamit azon a nagy, közös nyelven, amelyet szavak nélkül is mindannyian megértünk. Ott és akkor eldöntöttem: kötelességem, hogy hírül adjam a világnak Pablito történetét.

Pablito, az oroszlán. Még kölyökkorában készült róla ez a fotó; jól látszanak az orrán éktelenkedő hegek. Forrás: MUHAMMED MUHEISEN Sukkar, az örvös medve. Már 13 esztendős, azon kevés állatok egyike, akiket sikerült kimenekíteni az aleppói Magic World állatkertjéből. Forrás: MUHAMMED MUHEISEN

Mindez 2018-ban történt; éppen egy Záhra nevű, hétéves szíriai menekült kislányhoz igyekeztem, őt akartam lencsevégre kapni az egyik jordániai sátorvárosban. Akkor már 17 esztendeje dokumentáltam képeimmel a menekültek reményeiről és kitartásáról szóló történeteket. Felkerestem a válságövezeteket, ahol a földönfutóvá lettek igyekeznek új életet kezdeni.

Zoubia, a kígyászölyv A New Hope egyik állatorvosa, Raghad Zajtún azon igyekszik, hogy megmérje a kígyászölyvet. Fél szemére vak a páciense, vadász lőtte meg tévedésből sörétes puskával. Forrás: MUHAMMED MUHEISEN

Loki, a másik szíriai barna medve. Két társával, Dzsamállal és Rumival osztozik a kifutón. Mindhármukat egy jordániai állatkertből mentették ki. Forrás: MUHAMMED MUHEISEN

Időközben megtudtam, hogy a térségben működik egy állatgondozó központ is, a New Hope, ahol befogadják a szakszerűtlenül vezetett állatkertekből, adott esetben háborús övezetekből kimentett vagy kufároktól elkobzott szerencsétlen párákat. Az ott meggyógyított állatok Jordánia északnyugati vidékére, a Dzseras-hegységben létesített 111 hektárnyi Al Ma’wa természet- és vadvédelmi területre kerülnek. Egyiküket, egy lebénult teknőst a világ legrosszabbul vezetett állatkertjének minősített gázai létesítményből mentették ki 2016-ban. Al Ma’wa (arab nyelven: „a menedék”) lakói között oroszlánok és ázsiai örvös medvék is akadnak: ők is háború sújtotta övezetben, a szíriai Aleppó Magic World vidámparkjában és állatkertjében tengették életüket…

