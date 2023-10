Az Artemis-program

ÍRTA: MICHAEL GRESHKO

FÉNYKÉPEZTE: DAN WINTERS

ILLUSZTRÁCIÓK: ALBERTO LUCAS LÓPEZ

„Imádom, amikor csillag lesz belőle” – kiáltott fel Christina Koch. A NASA űrhajósa és ugyancsak kék pilótaruhát viselő három kollégája a floridai Kennedy Űrközpont mellől, egy dombtetőről figyelte, amint minden idők legnagyobb teljesítményű rakétája lassanként tűhegynyi fényponttá zsugorodott az égbolton. Az űrkilövő rendszer, a Space Launch System, röviden SLS 98 méteres rakétája pár perccel korábban, 2022. november 16-án éjjel 1 óra 47 perckor emelkedett a magasba. Távcsövön át bámultam narancssárgában lángoló csóváját. A 39,1 meganewton tolóerejű szerkezet robajába a tüdőm is beleremegett. (Ezzel az irdatlan erővel 31 óriás utasszállító repülőgépet lehetne meghajtani.) Az óránként 28 100 kilométeres sebességgel száguldó óriásrakéta magával vitte az Orion űrhajót, amellyel a tervek szerint minden eddiginél messzebb jut majd az ember.

A 2022 novemberében fellőtt Artemis–I-gyel legénység nélküli Orion űrkabin indult útnak, a parancsnoki ülésben azonban ült valaki: Campos, az emberforma tesztbábu, aki az Apollo–13 űrhajósainak megmentésében főszerepet játszó mérnök, Arturo Campos után kapta nevét. A bábu mindent rögzített, amit az űrhajósok, ha a fedélzeten lettek volna, érzékelnek és tapasztalnak: egyebek mellett regisztrálta a rezgést, a gyorsulást és a sugárterhelést is.

A csonka kúp formájú kabinban most a tesztbábu, Campos, és két bábutorzó „fantomnő” utazott. Hármójukon készülnek tesztelni, hogy miként hatnak a mélyűri viszonyok az emberi szervezetre. A terv úgy szólt, hogy a trió 25 nap, 10 óra és 53 perc alatt csaknem félmillió kilométerrel távolodik el a Földtől, majd óránként közel 40 ezer kilométeres sebességgel visszarepeszt bolygónk légkörébe. A következő Orion már négy hús-vér űrhajóssal kel majd útra, és megkerüli a Holdat. Koch nagyon remélte, hogy ő is köztük lesz.

Az SLS két, egyenként 54 méter hosszú, szilárd polimer üzemanyaggal feltöltött gyorsítórakétával juttatja az űrbe a Holdra tartó űrhajósokat. Amikor 2022 júliusában egy utahi teszten begyújtották az egyik rakétát, másodpercenként 5,5 tonnányi hajtóanyag elégetésével 16 meganewton tolóerő ébredt. Ilyen óriási teljesítményre eddig egyetlen gyorsítórakéta sem volt képes.

A NASA Marshall Űrközpontjának rendszerintegrációs laboratóriumában rengeteg virtuális repülést hajtanak végre. A NASA munkatársa, Don Biggs az SLS valóságos mivoltában, ívelt konzolon kiépített repüléselektronikáján tesztelte a szoftver működését.

Az Artemis-program keretében az SLSrendszerrel Hold körüli pályára juttatják az Orion űrhajót. A két egység külön épül, a NASA szakemberei a floridai Kennedy Űrközpontban kapcsolják össze egyiket és másikat. A fotón a személyzet nélküli tesztrepülésre szánt Artemis–I látható 2022 márciusában, „fullos kiszerelésben”.

Az Artemis–I 2022-es tesztrepülése mérföldkövet jelentett; a NASA ugyanis jó ötven év múltán most ismét embereket készül küldeni a Holdra. Amennyiben minden a terv szerint halad, az Artemis–II 2024 novemberében majd elrepül a Hold mellett, az Artemis–III pedig 2025 végén le is száll. Az utánuk következők pedig a tervek szerint megteremtik égi kísérőnkön az ember folyamatos holdi tartózkodásának feltételeit. Több szempontból is indokolt ez a vállalkozás. Egyrészt a Hold felszíne csábító kincsestár a tudomány számára, mert a holdkőzet, a holdpor sokat elmond arról, miként változott Napunk tevékenysége az elmúlt 4,5 milliárd évben. A Hold felszínén tátongó kráterek meg a Földet is tépázó hajdani

kozmikus bombazáporok időpontjáról és részleteiről nyújthatnak adatokat. Az északi és déli pólust övező „piszkos jég” választ adhat a kérdésre, hogy mi módon kerülhet a víz egyik

égitestről a másikra. Az Artemis–III a déli pólus mellett száll majd le, mert ha kiderül, hogy a térséget valóban jég borítja, akkor ott idővel víz, oxigén és rakéta-hajtóanyag is nyerhető.

A Hold mindezeken túl ugródeszka lehet a 2030-as évekre tervezett Mars-utazáshoz; a NASA kutatóinak régi vágya, hogy kiderítsék, volt-e valaha élet a vörös bolygón. A Hold és a Mars

ugyan két külön világ, de mindkettő zord és mostoha környezet, ahol csak túlnyomásos kabinban és szuperképességű űrruhában maradhat életben az ember. Viszont amíg a Hold

pár napnyi utazásra van tőlünk, a Marsra hét-kilenc hónap alatt lehet eljutni, legalábbis a mai rakéta-hajtóművekkel…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2023. októberi lapszámában.