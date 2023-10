Talán van a holdakon élet

ÍRTA: NADIA DRAKE

FÉNYKÉPEZTE: CARSTEN PETER és CHRIS GUNN

Felpörgetem a hómobil motorját, csak úgy repesztek a kék éteri árnyalataiban pompázó hó- és jégmezőn. Egész nap ide-oda cikáztam egy befagyott fjordon, most visszatérek Svalbard (a Spitzbergák) legnagyobb településére. A Norvégiához tartozó, hegyekkel tűzdelt szigetcsoport

fölött gyakran táncol a sarki fény, környékén narválok, belugák és rozmárok szelik a Jeges-tengert. Márciust írunk, egy hónapja, hogy a Nap végre-valahára visszatért az égboltra. Hat kutatóval földből nőtt jéghalmokat, pingókat keresünk, pontosabban a bennük föllelhető mikroorganizmusokra vagyunk kíváncsiak. A permafroszt talajában kialakuló, méretükben kis dudortól komoly dombig terjedő jéglencsék a fagyás-olvadás ciklusainak hatására emelkednek a talajszint fölé. Úgy viselkednek, mint a jégvulkánok – csak éppen szuperlassított felvételen. A kutatók itt melegen öltöznek, elvégre naponta többször kell felkeresniük a víz- és jégmintavételi helyeket a -26 Celsius-fokos fagyban. Puskát is visznek, hátha el kell riasztani egy itt kóborló jegesmedvét.

Carsten Peter fotós a Norvégiához tartozó Svalbardon (Spitzbergák) drónnal fényképezi a környék legnagyobb jéglencséjét, pingóját, hogy érzékeltesse a méreteit. Dimitri Kalenitchenko mikrobiológus a pingo jegében és az alatta rejlő vízben honos mikroszervezetekre kíváncsi; ő is ott van a képen, egy közeli sziklapadon ügyködik, de már alig kivehető a szürkületben. Forrás: CARSTEN PETER

Kevin Hand asztrobiológus (jobbra, féltérden) és Dimitri Kalenitchenko (a jobb szélen) Longyearbyen városka közelében jégmintát vesz egy pingóból. A túlélési stratégiák, amelyek révén az itteni, fényben szegény és igen hideg viszonyok között fennmaradnak a mikroorganizmusok, a Naprendszer jeges holdjain is beválhatnak. Forrás: CARSTEN PETER

A pingókat benépesítő mikroorganizmusok képet adhatnak arról, hogy milyen élet lehetséges a Naprendszer más égitestjein, a fagyott felszínük alatt óceánt rejtő jeges holdakon. Télen ugyanis „nem jutnak napenergiához, csak a kémiai energiára hagyatkozhatnak” – fejtegeti Dimitri Kalenitchenko projektvezető, a Tromsø-i Egyetem mikrobiológusa.

Kenny Broad (középen) és Nadir Quarta (jobbra) a barlangász Valentina Mariani segítségével készül alámerülni a közép-olaszországi Frasassi-barlangrendszer Lago Verde tavában. A sötét, toxikus vízben meghökkentően népes mikroorganizmus-együttes hemzseg. Az itt honos szervezetek egy része alighanem az egyik legősibb típusú anyagcsere-folyamattal működik: az orrfacsaró szagú hidrogén-szulfidot hasznosítja. A napfénytől elzárt ökoszisztémák jó példái lehetnek annak, hogy az élet létrejötte szempontjából fontos folyamatok közül melyek mehetnek végbe a jeges holdak óceánjaiban. Forrás: CARSTEN PETER

A Jeges-tenger állandó jégtakarója alatt, 4 kilométeres mélységben húzódó Aurora hidrotermális kürtőmező alighanem hasonlóan másvilági táj, mint amilyen az Enceladus meg a Jupiter körül keringő Europa óceáni aljzata lehet. A távvezérelt Aurora búvárhajóval 2021-ben sikerült mintákat venni az egyik kürtőből, a Ganymedesből föláramló folyadékelegyből, így remélhetőleg sok újdonság derül majd ki a tengermélyi ökoszisztémákat napfény hiányában energiával ellátó kémiai reakciókról. Forrás: ÁLLÓKOCKA A REV OCEAN/HACON VIDEOFELVÉTELÉBŐL

Viszonylag későn szereztünk tudomást arról, hogy napfény híján is lehetséges a Földön élni.

„Sokáig azt hittük, bolygónkon jórészt a felszínre összpontosul, és teljes mértékben a fotoszintézis függvénye az élet” – mutat rá Barbara Sherwood Lollar, a Torontói Egyetem földmélyi mikrobákat vizsgáló geológusa. Aztán az 1970-es évek végén az Alvin búvárhajó a Galápagos-szigetek környékén, két és fél kilométerrel a Csendes-óceán felszíne alatt, a sötétben rátalált egy élőlényektől hemzsegő hidrotermális kürtőre, és ezzel az élet korlátaira vonatkozó addigi feltételezések érvényüket vesztették. „Alázatra tanít bennünket a tudat, hogy még itt, a Földön is felfedezhetünk egészen új, ismeretlen létformákat és élőhelyeket”

– hangsúlyozza Sherwood Lollar. A szakemberek korábban azt is feltételezték, hogy egy égitest lakhatósága a Naptól való távolságától függ. De ez a kép nem teljes. Van ugyanis a Naprendszerben három távoli hold, amelyeket óriásbolygójuk gravitációja melegít, óceánjukban pedig remélhetőleg Földön kívüli élet nyomaira bukkanunk: az egyik a Jupiter holdja, az Europa, amelyen több víz van a jégburok alatt, mint a Föld óceánjaiban összesen; a másik a Szaturnusz egyik holdja, a kis Enceladus, amelynek jégtakarója alól a déli pólus repedéseinél feltör az ottani világóceán vize; a harmadik szintén a Szaturnusz holdja, a Titan, amelynek felszínét folyékony szénhidrogénnel teli tavak borítják, belsejében pedig óceán rejtőzik. Mindhárom holdon megtalálható tehát az általunk ismert – vagy akár még ismeretlen – élethez szükséges víz, energia és a kémiai elemek szükséges együttese…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2023. októberi lapszámában.