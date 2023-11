A légkör tisztítása

ÍRTA: SAM HOWE VERHOVEK

Az elmúlt pát száz évben annyi mindent túrtunk fel, vágtunk ki, égettünk el, fúrtunk meg, szivattyúztunk mi, csupaszítottunk le, munkáltunk meg, gyújtottunk fel, borítottunk fénybe, hajtottunk meg, és röptettünk ide-oda, hogy közben 2,4 billió tonna szén-dioxidot juttattunk bolygónk légkörébe.

Az izlandi Vaxa Technologies a Reykjavík melletti Hellisheiði erőmű által kibocsátott szén-dioxidot felhasználva termeszt táplálékként vagy táplálékkiegészítőként fogyasztható mikroalgát. A karbonelnyelő akvakultúra komoly előrelépést hozhat az élelmiszer-termeléssel járó óriási környezetterhelés visszafogásában. Forrás: DAVIDE MONTELEONE

Drónra szerelt reflektor világítja meg a poliéderforma iglut Reykjavík mellett a kietlen lávamezőn. Az izlandi Carbfix cég az alumíniumkupolában befogott szén-dioxidot lényegében kővé dermeszti. Ez számít ma a karbonkivonás egyik legjobb módszerének. Forrás: DAVIDE MONTELEONE

Ez nem kevesebb mint 522 milliárd, azaz földlakónként 65 autó éves kibocsátásával egyenlő.

Izlandon, Reykjavíktól 30 kilométerre, egy holdbélinek tűnő völgyben Edda Aradóttir azon

fáradozik, hogy az üvegházhatású szén-dioxid gázból minél többet juttasson vissza oda, ahonnan az származik. Célja, hogy megfordítsa a történelem egyik legkárosabb folyamatát – azt, hogy irdatlan mennyiségű széntartalmú vegyületet termeltünk ki a Föld mélyéről, és használtunk fel fosszilis tüzelőanyagként, valaha megalapozva és mára súlyos veszélybe hozva modern korunkat.

Óriási munkagépekkel bányásszák a nyersanyagot az évente 1,2 millió tonna cementet előállító Heidelberg Materials gyár számára. A cég CO2-kivonást célzó törekvései is részét képezik a norvég kormány Longship projektjének, amely egy sor iparágban csökkenteni kívánja a CO2-kibocsátást. Forrás: DAVIDE MONTELEONE

A zürichi műegyetem tetején működő kis „napenergia-finomító” a levegő CO2- és víztartalmából olyan anyagot termel, amelyből sugárhajtású gépek karbonsemleges üzemanyaga készülhet, már ha a folyamat fejlesztésével, a tömegtermelés kidolgozásával le lehet faragni a költségeket. Forrás: DAVIDE MONTELEONE

Aradóttirnak nincs sok ideje. De egyik embertársának sincs. A klímaváltozás miatt hőmérsékleti rekordok dőlnek meg, egyre szélsőségesebb az időjárás, és a helyzet alighanem tovább romlik. Az izlandi Carbfix céget vezető vegyész- és olajmérnök az eldugott völgyben, egy alumíniumigluban kialakított kísérleti állomáson vízben oldja a befogott szén-dioxidot, és bejuttatja egy 750 mélyre nyúló, szerteágazó csőrendszerbe.

A tengeri hínár és más algafélék sokkal több szén-dioxidot kötnek meg, mint a fák. Camila Jaber mexikói szabadtüdős búvár itt éppen egy óriási hínárerdőt tanulmányoz Tűzföld argentínai partjainál. 2022-es expedíciójuk azt vizsgálta, hogy vajon a patagóniai makroalgaerdőkből ki lehetne-e alakítani a földkerekség egyik legnagyobb CO2- csapdáját. Forrás: MARIA LAURA BABAHEKIAN

A savas oldatot odalent krémszínű cseppek formájában megköti a lyukacsos szerkezetű bazalt. Aradóttir mutat is egy kőzetmintát: a rajta lévő pontok és vonalak egyszerű, ám óriási távlatokat ígérő kísérletének eredményei. Mert bármilyen csekély is egyelőre a mennyisége, ez a levegőből kivont és szilárd ásvánnyá átalakított szén-dioxid már nem melegítheti többé bolygónkat.

Nemcsak Aradóttirt, más kutatókat és vállalkozókat is foglalkoztat a légköri szén-dioxid megnövekedett szintje. Több nagyszabású projekt is indult a CO2 kivonására és tárolására…

