A hit erődje

ÍRTA: EMMA LIRA

FÉNYKÉPEZTE: JOSÉ MANUEL NAVIA

ILLUSZTRÁCIÓ: FERNANDO G. BAPTISTA

Jesús Bermúdezt szoros szálak fűzik a Granada egyik festői dombján magasodó Alhambrához. Nemcsak hogy az erődítmény területén látta meg a napvilágot, de a palota falai között nőtt fel. Édesapját ugyanis az Alhambra Múzeum igazgatójának nevezték ki 1942-ben, és ezt követően családjával beköltözött az épületegyüttes területén álló kisebb házba.

Forrás: JOSÉ MANUEL NAVIA

Ahogy Bermúdez fogalmaz, már kora gyerekkorától fogva ezen a „színpadon” szívta magába a hely szellemét, ismerte meg történetét, legendáit, és kötelezte el magát egy életre az Alhambra mellett. Régészként és restaurátorként közel négy évtizede dolgozik az Ibériai-félszigeten csaknem 800 évig tartó muszlim uralom koronaékszerének tekintett épületegyüttesben. Bár olyan otthonosan mozog benne, mint más a tulajdon lakásában, ma is olyan csodálattal tölti el, mintha most először látná. Gyakran megáll üdvözölni a diákcsoportokat, az idegenvezetőket, az őröket, a kertészeket. Éppoly büszke, mint amilyenek a szultánok lehettek, amikor körbevezették vendégeiket a palotájukban. Bermúdez eszményi idegenvezető (és nem mellesleg a hivatalos útikönyv szerzője), akivel a kulisszák mögé is betekinthetünk. Megkapó túránkat az Alhambra négy bejárata közül a legnagyobbnál, az Igazság kapunál kezdjük. Nemcsak a híres udvarokat és tornyokat járjuk végig, hanem az oly sok legendának tápot adó, rejtett zugokba is bepillantunk. Az épületegyüttes feltárása és restaurálása folyamatosan zajlik. Két évtized munkájával még az egyik legrejtélyesebb műalkotást is újjávarázsolták.

Az Alhambra belsejét hangulatos kis kertek tagolják. Forrás: JOSÉ MANUEL NAVIA

A Comares palota tróntermének falát az iszlám művészetre jellemző geometriai mintákkal díszített csempék, míves gipszmunkák és eredetileg élénk színekre festett feliratok borítják. Forrás: JOSÉ MANUEL NAVIA

„Az Alhambra mindenekelőtt hatalmi központ volt. Az államfő és udvarának székhelye, ahol

ezért a két és fél évszázad alatt jó néhány palotát és laktanyát emeltek” – magyarázza Bermúdez. Az első, kezdetleges fellegvár, az Alcazaba építésére I. Muhammad, az első Naszrida szultán, a granadai mór birodalom alapítója 1238-ban adott parancsot. Utódai aztán pazar stílusú, fényűző paloták sorát emelték a Sabika-domb tetejére. A Naszrida-dinasztia 1492-ig uralkodott, amikor a Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd házasságával egyesült spanyol monarchia hadai elfoglalták Granadát, az Ibériai-félszigeten lévő utolsó muszlim erődítményt…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2023. decemberi lapszámában.