A jég vészes hangja

ÍRTA: ROBERT DRAPER

FÉNYKÉPEZTE: TAMARA MERINO

Chile déli részén, az Exploradores-gleccser nyelvéhez közelítünk. Szeptember eleje van már, ilyenkor ritkábban esik, kevesebb turista kószál a környéken. Kijutottunk a sűrű erdőből, szürke, kövér felhők tornyosulnak fölöttünk. Hágóvasat csatolunk túrabakancsunkra, mert nagyon csúszós a morénahalmok oldala. Hirtelen káprázatos panoráma tárul a szemünk elé: világoskék jégmasszívumok és mentazöld gleccserpatakok! Az Exploradores őserejét mindenkinek tisztelnie kell. Még Carrettának is, aki pedig nap mint nap felkeresi, és olykor az éjszakát is a peremén álló fafűtéses házban tölti, ott fogyasztja el a vacsorára hozott konzervet. Jómagam első ízben járok errefelé. A jégfolyam csodaszép, de – mint minden megfékezhetetlen erő – félelmetes is.

A Laguna San Rafael Nemzeti Parkban, a kevésbé ismert Észak-patagóniai- jégmező részét képező 18 kilométeres Exploradores-gleccseren kék jelzés segíti a tájékozódást. Forrás: TAMARA MERINO

Jorge O’Kuinghttons Villena a San Rafael gleccserfigyelő állomáson leolvassa az időjárási viszonyokról valós idejű adatokat gyűjtő és továbbító műszereket. A hőmérséklet, a szélsebesség, a relatív páratartalom és a napsugárzás mértéke befolyásolja a jég mennyiségét. Forrás: TAMARA MERINO

Hitetlenkedve hallgatom Carrettát, aki szerint „a gleccser haldoklik”. Szeretettel, de tárgyilagosan beszél róla. Az olasz Alpokban született hegymászó 2016-ban Patagóniában találta meg álmai földjét. Feleségével és fiával csakhamar Chilébe költözött. A család megérti és elfogadja, hogy ez a táj is helyet kap a magának való férfi szívében. „Érzem, hogy a gleccser is szeret engem” – mondja Carretta. Hatalmas tapasztalata okán rá hárul a feladat, hogy érzékelőkkel nyomon kövesse a gleccser zsugorodását: megállapította, hogy évente közel egy méterrel rövidül a nyelve.

Még most is csöpög a víz a két méteres jégtömb tetejéről, amely Tamara Merino fotós szerint nemrégiben tört le a San Rafaelgleccserről. Forrás: TAMARA MERINO

Az Exploradores-gleccser Patagónia chilei részének legmagasabb csúcsáról, a 4058 méteres San Valentínról csuszamlik lefelé. Óriási tömegű morénát, kőzettörmeléket hoz magával, és terít szét üledékként. Forrás: TAMARA MERINO

A jégtakaró helyén néhol már tavak csillognak. Nincs ebben semmi rejtély. A patagóniai jégfolyamok olvadása egybeesik a világméretű fölmelegedéssel, amely annak tudható be, hogy az utóbbi ötven évben egyre több szén-dioxid került a légkörbe. „A vadregényes látványért idelátogató turistákat arra kérem, hogy fotózzák le a tájat, majd öt év múlva térjenek vissza, és készítsenek egy újabb fényképet. Akkor majd a saját szemükkel látják, minek vagyok a szemtanúja. Talán még van remény. De az is lehet, hogy a Föld büntetni akar minket” – fejtegeti Carretta.

