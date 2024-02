Termékeny forradalom

ÍRTA: REBECCA TUHUS-DUBROW

FÉNYKÉPEZTE: JACKIE MOLLOY

Az Egyesült Államokban a nők 1970-ben még átlagosan 21,4 éves korukban szültek először, 2021-ben 27,3 év volt az átlag. A 40–44 éves korosztályban viszont a szülési ráta az Egyesült Államok Járványügyi és -megelőzési Hivatalának (CDC) kimutatása szerint 1985 és 2022 között egyre nőtt: az időszak elején ezer nőre 4 szülés jutott, a végén már 12,5. A 45 éven felülieknél 2022-ben is alacsony, 1,1 ezrelék volt ez a mutató, az előző évhez képest azonban már 12 százalékkal nőtt. A számok eltérőek, de tény, hogy a világban sok helyütt ugyanez a tendencia.

Az észak-karolinai High Pointban élő Troxler házaspár, az 52 éves Susie és a 63 esztendős Tony, kislányukkal, Lilyvel játszanak a kertben. Évekig próbálkoztak, mire kiderült, hogy Tony gyakorlatilag meddő. Mivel Susie már közel volt az ötvenhez, úgy döntöttek, hogy donortól kapott petesejttel próbálkoznak, és Tony mesterséges úton ad spermát. „Nem volt mit tenni, ez tűnt a legjobb megoldásnak” – mondja az asszony. Forrás: JACKIE MOLLOY

Félreértés ne essék, hajdan sem volt kirívóan ritka eset, ha egy nő idősebben, akár negyven éves kora felett vállalt gyermeket; 1940-ben például a 40–44 éves korosztályba tartozók, de még a 45 év fölöttiek szülési rátája is magasabb volt, mint 2022-ban ugyanebben a korcsoportban – ugyanakkor az is tény, hogy többségük akkor már nem az első, hanem a harmadik, a negyedik vagy akár az ötödik gyermekét hozta a világra. Mostanára későbbre tolódott, és nem egy esetben élettárs nélkül történik a családalapítás. Egyre megbízhatóbbak a fogamzásgátló eszközök, és sokan előrébb valónak tartják a tanulást meg a szakmai előmenetelt, no meg a szabad életet, mint a gyermekneveléssel összefüggő, lépten-nyomon sok lemondással járó felelősségvállalást.

Ugyancsak fontos tényező, hogy a nők előtt új életpálya-lehetőségek nyíltak, valamint a nemi szerepek is megváltoztak. Az asszisztált, más szóval segített reprodukciós eljárások, például a laboratóriumi, in vitro megtermékenyítés, röviden IVF révén ma már azok a nők is szülhetnek, akiknek korábban esélyük sem lehetett erre.

Morgan Mitchell és édesanyja, a hajdani countryénekes Jonie Mosby Mitchell, aki 52 évesen adott neki életet. „Ő meg én igazi barátok vagyunk” – mondja Jonie, az első ötven felett szülő nő Sauer doktor pacientúrájában. Forrás: JACKIE MOLLOY

A mai napig legkevesebb 12 millió gyermek jött a világra asszisztált reprodukció révén. Jelentősen nőtt a gyermekvállalás esélye, és közben már gyökeresen más, forradalmian új módszerek képe is kirajzolódott a kutatók előtt…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2024. februári lapszámában.