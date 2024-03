Vékony jégen

ÍRTA ÉS FÉNYKÉPEZTE: JENNIFER HAYES

Miközben a feltorlódott jégtáblák tömkelege alatt úsztam el merülés közben, váratlanul éles füttyögés, ugatás, bőgés hangjaira lettem figyelmes. Holmi esőerdőbeli ricsajnak is vélhettem volna a zenebonát, csak hát a Szent Lőrinc-öböl jeges vizében lebegtem. Körülöttem felnőtt grönlandi fókák siklottak tova vízi birodalmukban akrobatamozdulatokkal. Fönt, a jégen újszülött borjak ezrei.

2020 februárjának utója: fókatehenek és -borjak az ellés vérnyomaitól pettyezett jégtáblákon. Az idő egyre melegedett, feltámadt a szél is, a Szent Lőrinc-öböl jege így mindinkább feltöredezett. Forrás: JENNIFER HAYES

Anya és kölyke köszönti egymást „orrpuszival”. A tehenek orrukkal tapogatva, szag alapján választják ki sajátjukat a bolyhos, fehér borjak tömegéből. Forrás: JENNIFER HAYES

Történt mindez 2011 márciusában; társammal, David Doubilet-vel a Madeleine-szigetek környékén fotóztuk a grönlandi fókákat, egy nagyobb projekt keretében gyűjtöttünk anyagot az Atlanti-óceánból nyíló Szent Lőrinc-öböl tengeri ökoszisztémájáról szóló átfogó tanulmányunkhoz. A grönlandi fókák télen, az öbölben úszó jégtáblákon hozzák világra és szoptatják borjukat. Ennél délebbre sehol sem ellenek.

Megvolt a szoptatás, anya és ivadéka is pihen már; az időpont 2011 márciusa. A fókák ellési időszakára messzi földről is érkeznek turisták a Québechez tartozó Madeleine-szigetekre. Forrás: JENNIFER HAYES

„Gyerünk, keressünk valahol jeget. Ha találunk, fókák is lesznek rajta” – nógatott kalauzunk, Mario Cyr. Nem tévedett: a Prince Edward-sziget közelében úszó jégen egész csapatnyi vemhes fókát pillantottunk meg – oda telepedtek le elleni. Mi is ott vetettünk horgonyt hajónkkal, és egy hétig figyeltük, fotóztuk, miként viselkednek a fókák a jég hátán és a tenger tükre alatt. Kolóniájuk tagjai szerteszét, a félig fagyott, kásás jégtörmelékkel szegélyezett, szélfútta táblákon heverésztek. Nappal a napsugarak szinte táncra perdültek a fókatehenek és a puha prémű, obszidián szemű, koromfekete orrú borjak által feketével pöttyözött hófehér tájon. Éjjelente a kisfókák csecsemősírás-szerű hangjai töltötték be kajütünk terét.

A Szent Lőrinc-öböl jege valaha vastag volt, és tartós, biztonságban lehettek rajta a kölyökfókák. Forrás: JENNIFER HAYES

A grönlandi fókaanyának jég kell a biztonságos elléshez. A vemhes nőstények augusztus végén kelnek útra az északi sarkvidék vizeiből, és fél évre rá jóval délebbre, egy jégtáblán

hozzák világra ivadékukat – általában csak egyet. Két héten át szoptatnak, borjuk ezalatt kellő mennyiségű zsírtartalékot halmoz fel. A nőstények ezután megint nekiindulnak, újra

párt keresnek, sorsukra hagyják a jégen heverő borjukat…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2024. márciusi lapszámában.