Tűzvész után: Újjáépíteni a Paradise-t

A készítők a film forgalmazásából származó bevétel egy részét a Paradise városban és környékén keletkezett tűzkárok elhárításának támogatására fordítják.

A National Geographic Documentary Films bejelentette, hogy az Oscar-díjas Ron Howard által rendezett Tűzvész után: Újjáépíteni Paradise-t című filmet a premier alkalmával világszerte megszakítás és reklámszünet nélkül tűzi műsorára a National Geographic. Az alkotás magyarországi bemutatója a kaliforniai Paradise település leégésének és teljes pusztulásának második évfordulóján, 2020. november 8-án 21.00 órakor lesz.

A National Geographic Films vezetői hozzátették, hogy az USA történetének egyik legsúlyosabb erdőtüzét követő helyreállítási munkálatokat nemcsak bemutatni szeretnék, de segíteni is: így októberben – mely Amerikában az erdőtűz-megelőzés hónapja – a film forgalmazásából származó bevétel egy részét (várhatóan közel 50 ezer dollárt) a lángok martalékává vált Paradise lakóinak megsegítésére és a régióban folyó helyreállítási munkálatok támogatására fordítják. A National Geographic a film júliusi mozibemutatója alkalmával szintén 25 ezer dollárral támogatta a Butte Strong Fund alapítvány kárenyhítő munkáját.

Forrás: National Geographic

A Tűzvész után: Újjáépíteni Paradise-t című dokumentumfilmet, melyet a kritikusok egy „különösen időszerű, a pillanatra rezonáló” alkotásként jellemeztek, először a Sundance Filmfesztiválon mutatták be 2020 januárjában. A film virtuális világpremierje július 12-én volt több mint hatezer nézővel, melyet július 31-én egy rendkívül sikeres (virtuális és valóságos) mozibemutató követett szerte az Egyesült Államokban. Az alkotás az írországi IFI Dokumentumfilm-fesztivál nyitónapjának műsorán is szerepelt, melyet az egyesült királyságbeli mozibemutató követett szeptember 25-én. A Mail on Sunday című brit lap szerint „Ron Howard nagy műgonddal megszerkesztett dokumentumfilmje ennél hatásosabb és aktuálisabb nem is lehetne”.

Ron Howard Forrás: National Geographic

„Az Imagine Documentaries munkatársaiként nagyon hálásak vagyunk a National Geographic Documentary Films kitartó erőfeszítéseiért, melyeket e fontos és nagyon időszerű film a szélesebb közönséghez való eljuttatásáért tesz – mondta Ron Howard rendező. „Nem fér hozzá kétség, hogy a klímaváltozás fontos szerepet játszik e pusztító, immár a nyugati partvidéket is sújtó erdő- és bozóttüzek kialakulásában. Ez az eset ébresztő kell legyen számunkra; ami két évvel ezelőtt a Paradise nevű városkával történt, mostantól bármelyikünk településén megismétlődhet.”

„Büszkék vagyunk rá, hogy megoszthatjuk a világ közvéleményével Paradise megrázó, azonnali cselekvésre ösztönző történetét” – mondta Carolyn Bernstein, a National Geographic dokumentumfilmekért és dramatizált sorozatokért felelős alelnöke. „Reményeink szerint a film ráirányítja az emberek figyelmét Paradise lakosságának szenvedéseire, és segít támogatókat szerezni a város és a régió újjáépítéséhez. Ez rendkívül fontos cél – különösen most, amikor az erdőtüzek immár állandó veszélyforrássá váltak.”

2018. november 8-án pusztító, megállíthatatlanul terjedő tűzvész rombolta porig a kaliforniai Paradise várost. Mire a lángokat eloltották, 85-en meghaltak, 50 ezren földönfutóvá váltak, és az épületek 95 százaléka megsemmisült. Ez volt az elmúlt 100 év legsúlyosabb következményekkel járó erdőtüze az Egyesült Államokban. Miként lehet képes egy település – szó szerint a semmiből – újjáépíteni magát, és szebb jövőt álmodni magának? Erre keres választ az Oscar-díjas Ron Howard gondolatébresztő filmje.

Bemutató: 2020. november 8-án, 21 órakor a National Geographic tévén.