Online kiállítás Dante halálának 700. évfordulójára

A kiállítás címe: És visszaszállsz a kedves csillagokhoz, az Isteni színjáték idézett sora (Pokol, 16. ének, Babits fordítása), a megtekinthető művek pedig a manierista festőművész, Federico Zuccari 88, az Isteni színjátékhoz készült rajzait jelentik. A műveket bárki ingyenesen megnézheti kiváló minőségű, nagy felbontású felvételeken. Az egyes képekhez rövid magyarázó szöveg is elérhető (olasz, valamint angol nyelven, ez utóbbi számos képnél még hiányzik).

A pokol kapuja Forrás: Wikimedia Commons közkincs

A rajzok még 1738-ban kerültek az Uffizi birtokába és mindössze kétszer tárták nyilvánosság elé: 1865-ben, vagyis Dante születésének 600. évfordulóján Firenzében, majd 1993-ban Abruzzoban – számolt be a Smithsonian Magazine.

„Ezeket a gyönyörű rajzokat eddig csupán egy maroknyi szakember tanulmányozta” – mondta Eike Schmidt, az Uffizi igazgatója. Nemcsak azoknak jelentenek értéket ezek a művek, akik kutatni szeretnék őket, hanem bárkinek, aki rajong Dante munkássága iránt.

Lucifer Zuccari ábrázolásában Forrás: Wikimedia Commons közkincs

Dante, akit az olasz nyelv atyjának tartanak, 1265-ben Firenzében született és 1321-ben halt meg, Ravennában. Az Isteni színjáték három fő része a pokol, a purgatórium és a paradicsom, a Dante útját tükröző rajzokból 28 a pokolról, 49 a purgatóriumról, és 11 a paradicsomról szól. A kiállítás egyik legérdekesebb darabja a Lucifert ábrázoló rajz, amely kissé emlékeztet Leonardo Vitruvius-tanulmányára, azonban „pokoli csavarral”, Lucifert tripla, háromfelé néző arccal örökítette meg a 16. századi festőművész.

Az egyes rajzokhoz Zuccari eredeti megjegyzéseit is hozzáfűzte azok hátoldalán, a kiállítás ezeket is megmutatja, a rajzokat pedig az Isteni színjáték énekei sorrendjében mutatják be, a hozzájuk fűzött megjegyzésekkel együtt. Zuccari, aki korának igen népszerű művésze volt, II. Fülöp spanyol király udvarában dolgozott, amikor az Isteni színjáték illusztrációit is elkészítette. Halálát (1609) követően a rajzok először az Orsini család birtokába kerültek, majd eztán a Medici család kezébe jutott, s ők adományozták az Uffizi Képtárnak a műalkotásokat 1738-ban.