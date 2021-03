Egyiptom elveszett kincsei – sorozat a NatGeo tévén

Alighanem Egyiptomban rejlik a legtöbb és legkülönlegesebb régészeti leletet a világon. Az Egyiptom elveszett kincsei dokumentumfilm sorozatban a tudósok a piramisok sötét járataiban kúsznak; ismeretlen, hosszú ideje lezárt sírkamrákat nyitnak fel, és háromezer éves, mégis jó állapotban megmaradt múmiákat vizsgálnak 21. századi eszközökkel.

Archeológus munka közben. Forrás: Windfall Films

Luxor Forrás: Windfall Films/Nicholas Frend

A sorozatban a tudósok megpróbálnak választ adni a piramisokkal kapcsolatos legizgalmasabb kérdésekre: Miért és mikortól emeltettek maguknak piramisokat az egyiptomi fáraók? Miként lehetett megfelelni a nagyratörő uralkodói elvárásoknak? Mi volt a korabeli mérnökök és építőmunkások titka? Mi vetett véget a piramisok korszakának? Egy idő után miért hagyták magukra az ókori egyiptomiak ezeket a nagyszerű építményeket?

A régészek Egyiptom egyik legmisztikusabb alkotásának, az oroszlántestű gízai nagy szfinx mítoszának is utánajárnak. Megtudhatjuk, hogy az állat-istenségek milyen szerepet játszottak az egyiptomi kultúrában. Továbbá, egy kutatócsoport szenzációs leletekre bukkan: ritka mumifikálódott állatokra, valamint olyan szfinx-szobrokra, melyeknek eddig még a létezéséről sem sejtettünk.

A sorozatban többek között szó lesz még, Egyiptom egyik leghíresebb fáraójáról, Tutankhamonról is. A régészeknek, a modern eszközök segítségével, sikerült bepillantaniuk a háromezer éves múmia kötése alá, és fény derül arra is, hogy annak idején miként készültek a gyermekkirály sírjában talált kivételes szépségű kincsek. Természetesen, ha Egyiptomról van szó, akkor Kleopátra sem hiányozhat: ezúttal Kleopátra személyéről és koráról tudhatunk meg új információkat. Kleopátra mellett Egyiptom egyik legrejtélyesebb királynője, Nefertiti életét is megismerhetjük jobban. A régészek ugyanis egy labirintusszerű, ismeretlen sírokat rejtő földalatti járatokat tártak fel, valamint egy szokatlan temetkezési tárgyakkal teli koporsót is felfedeztek.

Egyiptom elveszett kincsei című sorozat epizódjait 2021 márciusában, minden szombaton este kilenckor vetíti a National Geographic csatorna.

Az első epizód, Tutankhamon titkai, március 13. szombat, 21:00 órakor látható.