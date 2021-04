Magyarország a magasból a NatGeo tévén

A National Geographic Európa a magasból című sorozata kontinensünk gyönyörű és sokszínű országait mutatja meg a légifelvételeken. A hatrészes sorozatban Franciaország, Törökország, Finnország, Svédország, Görögország és Magyarország – világhírű, vagy épp alig ismert – természeti, kulturális és építészeti értékeit csodálhatjuk meg ritka és egyedi szemszögből.

Forrás: National Geographic

Az epizódok látványos légi utazások formájában tárják elénk a modern 21. századi Európa izgalmas portréját – de közben a múltba is visszatekintünk a korábbi évszázadok kulturális és építészeti értékeinek megcsodálásával, és számtalan olyan lenyűgöző természeti tájra is ellátogatunk, melyet máig érintetlenül, a maga eredeti szépségében hagyott meg az ember.

A legszebb helyek Magyarországon, a NatGeo szerint

A Magyarországról szóló epizódba a National Geographic nemzetközi csapata olyan kivételes épületeket, tájakat választott be, amelyek az ország büszkeségének számítanak, és felülről, a magasból fotózva különösen lenyűgöző látványt nyújtanak.

Az epizód bemutatja a Zsolnay építészeti kerámiával fedett hatalmas épületeket: a századforduló évtizedeiben ez a kerámia meghatározó jelentőségűvé vált Budapesten és vidéken is az építészetben. Ilyen kerámia borítja például a Mátyás templom tetejét, a Szilágyi Dezső téri templomot, a Szent László templomot vagy a Magyar Állami Földtani Intézetet is.

Szentkirályszabadja Forrás: National Geographic

Szentkirályszabadját, az egykori szovjet laktanyát is filmre vette felülről a NatGeo, továbbá megismerhetjük a laktanya történetét is. A laktanya 1996 óta üresen áll, és mára az egykori épületeket teljesen visszahódította a növényzet. Ez az ország „szellemvárosa”, nem csoda, hogy helyet kapott a magyarországi részben.

Bokodi-tó Forrás: National Geographic

A National Geographic csapatát lenyűgözte a Hortobágy, a Bokodi-tó és a Balaton is, ezért ott is forgattak. Légi felvételeken örökítették meg a hatalmas kiterjedésű hortobágyi pusztát és a szürkemarha csorda legelészését. A hazánk egyik legszebb helyei közé tartozik a Bokodi-tó, amit „lebegő falunak” is neveznek: a NatGeo riporterei a légi felvételek készítése mellett, még a horgászókat is meginterjúvolták arról, milyen az élet a tavon.

Mindezeken kívül, gyönyörű képeket láthatunk az ország termálfürdőiről, hatalmas kastélyairól, a Városligetről és a Soproni TV toronyról is. Egy különleges látványtervezési technológiának köszönhető az epizódban 3D-ben lesz látható, milyen lehetett régen a Szigligeti vár!

A magyarországi rész 2021. április 11. este kilenc órakor látható a National Geographic csatornán. A sorozat többi epizódja: minden vasárnap este kilenckor. Európa a magasból: Magyarország