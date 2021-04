Ponori Thewrewk Aurél – 100 éve született

Tanúja és tevékeny részese volt a magyarországi csillagászat fellendülésének és a hazai amatőrcsillagász-mozgalom fejlődésének. Napi szinten követte az elméleti asztrofizika új eredményeinek születését, és nagy lelkesedéssel kísérte figyelemmel az emberiség első lépéseit a kozmoszban.

Mint az ókori csillagászat történetének, és főleg a csillagászati kronológia kutatója klasszikus csillagászati, történelmi, sőt, mély irodalmi és nyelvi ismeretekkel is rendelkezett. Az égi jelenségek alapján több ókori esemény évszámát is meghatározta, ill. helyesbítette.

Élete utolsó évtizedeiben írt könyvei a csillagászat és az általános emberi kultúra kapcsolatának értékes ismertetései. Tervei alapján oszágszerte számos napóra készült. Évtizedeken át maga is művelte a megfigyelő csillagászatot (nap- és holdfogyatkozások, Merkúr-átvonulás, csillagfedések). Az észlelő csillagászat terén a csúcspontot az 1988-as egyiptomi csillagászati expedíciója jelentette, mint annak vezetője és tudományos programjának kidogozója, amely Eratosztenész ókori földmérésének megismétlését és rekonstruálását tűzte ki célul.

Az online előadáson sok-sok képpel és személyes emlékkel mutatja be édesapja életrajzát Ponori Thewrewk Ádám Ajtony.

A rendezvény időpontja: 2021. április 27. kedd, 19:00 óra

Az előadás itt követhető: http://www.galileowebcast.hu