Főszerepben: uszonyok és állkapcsok

Egész júliusban ismét Cápafesztivál a National Geographic Wild képernyőjén! Az izgalmas tematikus műsorfolyam 28 órányi premierrel és a legnépszerűbb korábbi alkotások ismétlésével avatja be a nézőket a legismertebb és a leginkább rejtőzködő fajok életébe. Az összeállítás egy igazi kuriózummal rajtol: a Chris Hemsworth-el készült dokumentumfilmmel, ugyanis a világhírű színész szívügye a cápák védelme.

Chris Hemsworth Forrás: National Geographic/Craig Parry

Forrás: Didier Noirot

A legrettegettebb tengeri ragadozók viselkedését és anatómiáját beavató műsorfolyam, a Cápafesztivál, egy igazi különlegességgel indít, a Chris Hemsworth: Cápák tengerpartja című dokumentumfilmmel július 03-án, 18:00 órakor. Chris Hemsworth nemcsak filmbeli alakításairól híres – Thor szerepében lett világszerte ismert –, de arról is, hogy ezer szállal kötődik a cápákhoz. A gyerekkorát is a közelükben töltötte, most pedig egyenesen a „szájukban” lakik: szenvedélyes szörfös lévén Új Dél-Wales-ben választott otthont magának, kőhajításnyira a világ egyik „cápafővárosának” tartott Byron Bay-től.

A film a világhírű ausztrál színészt követi nyomon, amint megpróbál személyesen választ találni a sokakat érdeklő – és ökológiai szempontból is rendkívül fontos – kérdésre: Hogyan élhetünk együtt harmonikusan, hosszú távon is fenntarthatóan a cápákkal? A látványos filmben Hemsworth búvárruhát öltve a neves cápakutatóhoz és természetvédőhöz, Valerie Taylorhoz csatlakozik, aki magával viszi a mélység legendás vadászai közé: megismerteti vele a dajkacápákat azok minden csodálni- és félnivaló tulajdonságaival együtt, valamint tudóstársaival olyan módszereket és technológiákat is megmutat neki, melyektől a tragikus kimenetelű cápatámadások számának csökkenését várják.

Forrás: National Geographic

Forrás: National Geographic/Andre Musgrove

Sajnos azonban szép számmal akadnak olyan szörfösök és fürdőzők, akiken már nem segítenek ezek a jövőbeli technológiák: A Cápatámadás: A Paige Winter sztori c. film egy fiatal lányról szól, aki, bár maradandó sérüléseket szenvedett egy cápatámadás során, mára elkötelezett természetvédővé – sőt, a cápák szószólójává vált. A Cápa-dossziék c. sorozatban pedig rémisztő cápatámadásoknak és lenyűgöző, ritkán látott viselkedési formáknak egyaránt tanúi lehetünk. Ezeket a filmeket elnézve minden korábbinál erősebbé válik bennünk a meggyőződés: a cápák esetében egy olyan kivételes, az élőhelyéhez tökéletesen alkalmazkodott állatcsoportról van szó, amit hatalmas élmény közelről tanulmányozni – de kizárólag csak üvegfalon vagy televízión keresztül.

Forrás: National Geographic/Andre Musgrove

„A tenger mélyén olyan sok titok lapul, hogy még a 9. Cápafesztivál filmjeinek és tudósainak is van mit felfedezniük! – mondta Janet Vissering, a National Geographic Partners alelnöke. „Mint minden évben, ezúttal is neves cápakutatók és tengerbiológusok tárják elénk a legújabb tudományos eredményeket, valamint a cápák viselkedésével kapcsolatos legmeglepőbb, legsokkolóbb felismeréseket. Így egyet megígérhetek: Uszonyatosan jó filmekkel várjuk a nézőket!”

A műsorfolyam premierjei közül érdemes még kiemelni a mind gyakoribbá váló cápatámadások okai után nyomozó Cápák a strandon legújabb epizódjait; a Föld két ikonikus ragadozója által vívott ádáz – a tudósokat is megdöbbentő hevességű – csatákat elénk táró Cápák a krokodilok ellen c. természetfilmet; a tengeri ragadozók társas viselkedését és egyedek közötti kooperációját bemutató Cápák: Csapatban könnyebb c. alkotást; valamint az Embergyűlölő cápa? c. műsort, mely egy ausztráliai támadássorozat elkövetőjét igyekszik beazonosítani.

A Cápafesztivál egyik legfontosabb célja a cápákkal kapcsolatos legújabb tapasztalatok és kutatási eredmények hiteles, közérthető bemutatása, így a szemtanúkon és túlélőkön kívül számos neves tudós is megszólal a műsorfolyamban. Közéjük tartozik többek között:

Chris Hemsworth: Cápák tengerpartja július 3-án, szombaton 18.00-kor.

Új epizódok premierje júliusban minden szombaton és vasárnap 18.00-tól.