Idén is: Egy hét a csillagok alatt

A tapasztalatok alapján sokkal többen érdeklődnek a csillagos ég csodái iránt, mint ahányan eljutnak olyan rendezvényekre, ahol közelebbről megismerhetik ezeket. Azért is jött létre az Egy hét a csillagok alatt programsorozata, hogy olyanokat is elérhessenek, akik egyébként nem értesülnek a hasonló eseményekről, így országos programként még többekhez jut el a lehetőség híre.

A Csillagvizsgáló blog kezdeményezésének célja ebben az esztendőben is az, hogy minél többen élhessék át a csillagos égbolt csodáit, a szabad ég alatt eltöltött idő alatt. Ahhoz, hogy a lehető legtöbb érdekességgel ismerkedjenek meg az érdeklődők, olyan időszakot kellett választani, amikor sokféle látnivalóval kecsegtet az ég, ezért is esett augusztus második hetére a választás. Tavaly az ország 25 helyszínét kereshette fel a csillagos ég csodái iránt érdeklődő több ezer ember, idén pedig már eddig 30-ra nőtt a bemutatók száma, így még többekhez juthat majd el az élmény.

Július végéhez közeledve ezek a helyszínek, ám a lista az eseményig még várhatóan bővülni fog. Forrás: csillagvizsgáló blog

A programok 2021. augusztus 7-től 15-ig zajlanak majd, amely helyi csillagászati egyesületek, szakkörök, amatőrcsillagászok útmutatója és távcsövei segítségével nézhetik meg az érdeklődők az óriásbolygókat, a Holdat, számos csillaghalmaz, galaxis – beleértve a saját Tejútrendszerünket, de arról se feledkezzünk meg, hogy a Perseidák hullócsillagai is ebben az időszakban tetőznek. A bemutatókon az érdeklődők megismerkedhetnek a csillagképekkel is, ismeretterjesztő előadások is lesznek, így mindenki megtalálhatja a kedvére való programot!

A programokról bővebben a Csillagvizsgáló blog oldalán, vagy az esemény Facebook oldalán tájékozódhatunk, a szervezők folyamatosan frissítik majd a híreket.