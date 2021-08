Látványos sorozat a NatGeo tévén

A ciklonok és forgószelek ereje világszerte folyamatosan nő, a tornádók, hurrikánok és társaik soha nem látott, precedens nélküli pusztítást hagynak maguk után. Mi áll a riasztó jelenség mögött? Valóban a sokat emlegetett klímaváltozás? És a jövőben meddig romolhat a helyzet? Lehet, hogy eljön az idő, amikor visszasírjuk a mai „csendes” és „jelentéktelen” viharainkat? A látványos sorozatban a sokakat érdeklő – és sajnos érintő – kérdések megválaszolása érdekében Reed Timmer meteorológus és Mike Theiss viharvadász szélsőséges időjárási eseményekről gyűjtenek adatokat – a helyszínen, életük kockáztatása árán.

Ehhez a veszélyes tudományos felderítő munkához rendkívüli elkötelezettségre van szükség. Reed Timmer számára a viharok üldözése igazi szenvedély, lételeme a ciklonokkal és más pusztító időjárási elemekkel folyatott macska-egér harc. Az izgalmas epizódokban ennek a küzdelemnek lehetünk a szemtanúi: Közelről figyelhetjük, hogy Timmer és társa miként cserkészik be a viharokat, hogyan helyezik ki a legmodernebb, hightech – vagy épp a saját maguk által készített – műszereket. Egy olyan stresszes és veszélyes munka ez, mely során minden apró döntés élet és halál között dönthet – ám ez nem öncélú, hiábavaló kockázatvállalás, hisz, ha a nyert adatok birtokában sikerül javítaniuk az előrejelzések pontosságán, ez emberek ezreinek életét mentheti meg.

„A meteorológia a mindenem, gyerekkorom óta szenvedélyesen tanulmányozom az időjárási jelenségeket” – nyilatkozta Timmer. „A National Geographic segítségével megkísérlem feltárni a legpusztítóbb viharok működési mechanizmusát és tudományos hátterét. Abban reménykedem, hogy ezek ismeretében ki tudok dolgozni olyan védekezési módszereket, melyek hatékonyan alkalmazhatók a nagyvárosokban a károk csökkentése érdekében.”

Timmer társa Mike Theiss viharszakértő, aki már hosszú évtizedek óta tanulmányozza a trópusi ciklonokat, így mára felbecsülhetetlen tudásra és tapasztalatra tett szert a hurrikánmegfigyelés területén; többek közt egy speciális járművet is épített (Hurricane Eyewall Research Vehicle), mely képes behatolni a hurrikánok szemébe, hogy ott szélsebesség- és légnyomásértékeket mérjen. De a vakmerő páros arzenáljában egy, a tornádók paramétereit rögzítő szonda is megtalálható, sőt, egy olyan berendezéssel is rendelkeznek, amely a vihardagályokat monitorozza a partvonal nehezen megközelíthető szakaszain.

A megfelelő technológia tehát Reed és Mike rendelkezésére áll, a kritikus pillanatokban csak használniuk kell – olyan körülmények között és olyan helyeken, ahonnan az átlagember fejvesztve menekül…

Premier: 2021. augusztus 11-én, szerdán 21.00-kor a NatGeo tévén.

Az epizódok tartalmából:

A ciklonok új nemzedéke

A klímaváltozás a ciklonokat és trópusi viharokat még az eddiginél is veszélyesebb tényezőkké teszi az Egyesült Államokban. A globális felmelegedés hatására a hurrikánszezon kezdete korábbra tolódott, így az egybeesik a tornádók pusztításának idejével – tökéletesen kiszámíthatatlanná téve a légköri viszonyokat. Az izgalmas epizódban Reed és Mike megkísérlik a lehetetlent: műszereket elhelyezni egy tornádó útjában, hogy értékes információkat gyűjtsenek a viharok új nemzedékének természetével kapcsolatban.

Bemutató: 2021. augusztus 11-én 21.00-kor

Két tűz között

A riasztó ténynek, hogy a klímaváltozás hatására a tornádó- és a hurrikánszezon időben átfedésbe került, két fontos következménye is van:

1) Az USA déli államainak lakosságát még az eddiginél is nagyobb veszély fenyegeti.

2) Viharvadászainknak meg kell osztaniuk a figyelmüket a tornádófolyosó forgószelei és egy hatalmas, a Floridai-félsziget felé közeledő trópusi ciklon között.

Bemutató: 2021. augusztus 18-án 21.00-kor

Dupla hurrikánveszély

Egy pusztító hurrikánnál csak egy rosszabb dolog van: két pusztító hurrikán… Márpedig most ez a helyzet: a Mexikói-öböl partvidéke felé egy időben két trópusi ciklon is közeledik az Atlanti-óceán déli régiója irányából, egyedülálló kihívás elé állítva Reedet és Mike-ot. Életveszélyes körülmények között gyűjtött adataikra azonban nagy szükség van, mert a jelek szerint a jövőben általánossá válhatnak az effajta kettős támadások.

Bemutató: 2021. augusztus 25-én 21.00-kor

Megérteni Sally-t

Hóvihar, erdőtüzek és hurrikán egy időben… Ezek alapján túlzás nélkül állítható, hogy az USA déli régiójában „megbolondult az időjárás”. De vajon valóban megbolondult? Milyen törvényszerűségek fedezhetőek fel a háttérben, és miként lehetne előre jelezni a viharok eme legújabb, egyelőre kiszámíthatatlan nemzedékét? Az epizódban ezt kutatja Reed és Mike a Sally hurrikán közepén.

Bemutató 2021. szeptember 1-jén 21.00-kor

Ciklonok áradata

2020 őszén néhány hét eltéréssel két trópusi ciklon is elérte az USA déli partvidékét. A Delta és a Zeta hurrikán egyaránt rekordokat döntött: amellett, hogy több emberi életet is kioltottak, széllökéseikkel és a nyomukban járó szökőárral felmérhetetlen anyagi kárt okoztak. Vajon ez egy kivételesen nehéz október volt a Mexikói-öböl térségében, vagy erre kell felkészülni a jövőben?

Bemutató 2021. szeptember 8-án 21.00-kor