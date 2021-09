Elfeledett remekművek az Opera Eiffel Műhelyházában (X)

Mindkét darab magyar vonatkozása, hogy eredetileg a mai Vörösmarty téren 1812-ben felavatott Pesti Német Színház megnyitójára születtek. Az alkalmi műveket az est rendezője, Oberfrank Pál aktualizálja napjainkban is érvényes formába, aki számára nem idegen az operai környezet, mivel rendezett korábban már nagy sikerű Carmen-előadást a dalszínháznak. Az oratorikus jellegű, vetítéssel kísért előadások színrevitele lehetőséget teremt a színész-rendező számára, hogy fivérével, Operfrank Péterrel is együtt dolgozzon, aki nagybátyjuk, Oberfrank Géza nyomdokain haladva több évtizedes elismert karmesteri pályát tudhat maga mögött többek közt az Opera falai között is.

Oberfrank Pál Forrás: Gáspár Gábor/ Veszprémi Petőfi Színház

Az István király esetében Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Sík Sándor vendégszövegek egészítik ki az August von Kotzebue által eredetileg írt színpadi játékot, ami a szent király utolsó napjai tükrében vizsgálja uralkodói nagyságát és annak szakrális vetületeit. A prózai szerepekben Varga Kinga (Gizella) és Kőrősi András (Vazul) mellett a címszerepet Oberfrank Pál alakítja. Beethoven kompozíciójának nyitánya azok számára is ismerősen csenghet, akik nem mozognak otthonosan a komolyzenében: a Szörényi– Bródy-féle István, a király című rockopera nyitányaként is a bécsi klasszicista zeneszerző műve szólal meg kissé áthangszerelve.

Az Athén romjai egy, a mai kor nézőjének is ismerős kérdésre keresi a választ: globális krízisek, konfliktusok közepette miben találhat fogódzót a hétköznapi kisember. Több mint egy évszázaddal keletkezése után Hugo von Hofmannstahl drámaíró és Richard Strauss zeneszerző termékeny szerzőpárosa átiratot készített az eredetileg August von Kotzebue szövegére írott műből, mellyel most a budapesti közönség is megismerkedhet. Így a darabban is felcsendül Beethoven híres Prometheus-nyitánya és Eroica-variációja. Az énekes szólista szerepekben Rácz István, Váradi Zita, Nagy Zoltán, Avadikian Viktória és Papp Zsófia hallhatók, de az Opera Zenekar és Énekkar művészei mellett az előadásban a Magyar Nemzeti Balett művészei is közreműködnek az együttes első balettmestere, Venekei Marianna koreográfiájában. Mindez Berkes Bálint videóanimációival kísérve garancia lehet arra, hogy a valóban inspiráló, összművészeti produkció valósul meg az Eiffel Műhelyházban.

