Tanulás az evolúcióban, evolúció a tanulásban

A 2021-es őszi szemesztert Szathmáry Eörs, az ELTE TTK egyetemi tanára, a Center for the Conceptual Foundations of Science (Parmenides Foundation, Pullach, Németország) igazgatója nyitja meg.

Az evolúció és a tanulás is adaptív megoldásokat produkál. Lehet-e abban is hasonlóság, ahogyan elérik ezt? Vannak-e közösnek tekinthető algoritmikus alapjaik?

Megmutatható, hogy

az evolvabilitásra (az evolúciós képességre) ható indirekt szelekció olyan variációhoz vezethet, amely olykor korábban nem látott kihívásokra is a vártnál gyorsabban reagál a populációban,

a bayesiánus (háttértudást figyelembe vevő) következtetés formulája és a diszkrét idejű replikátoregyenlet analóg,

a többszintű szelekciót a hierarchikus Bayes-modellekkel is jellemezni lehet,

az egyedfejlődés genetikája emlékezhet korábbi megoldásokra,

az ökoszisztémák is emlékezhetnek magasabb szelekció nélkül is,

az agyban is elképzelhetők valós idejű evolúciós folyamatok.

Az Élő Adás sorozat keretében a robbanásszerűen fejlődő biológiatudomány különféle területeiről kapunk híreket. Az élőlényeket alkotó molekulák rejtett világától a sejtek és az egyedek szintjén át egészen a fajok sokaságából felépülő életközösségekig mutatja meg a legizgalmasabb és legújabb kutatási eredményeket, és hívja fel a figyelmet a még megválaszolatlan kérdésekre.

A közérthető, középiskolai ismeretekkel is befogadható előadások ingyenesek és nyilvánosak. Az előadáson való részvételhez kötelező a maszk viselése és a védettségi igazolvány!