Irány a város!

New York

A National Geographic csatorna a városok kedvelőinek és a tanulni vágyóknak egy különleges, négy hetes műsorfolyamot állított össze, amelyben külföldi városokat, építészeti remekműveket ismerhetnek meg a nézők. A városokra és az építészetre koncentráló műsorok szeptember 23-tól október 15-ig láthatóak a National Geographic csatornán.

Brandenburgi kapu, Berlin Forrás: National Geographic

Ebben a kiemelt időszakban olyan új műsorokat láthatunk, mint például a Városépítők című dokumentumfilm-sorozat, amely a Föld nyolc városának – Berlin, Párizs, New York, Tokió, Seattle, Nápoly, Sydney, Canberra – gondjait, sikereit tárja elénk, valamint a városokat meghatározó építészeti alkotásokat is bemutatja.

Boldog Vazul-székesegyház, Moszkva Forrás: National Geographic

A sorozatban láthatjuk, milyen gondokkal kell megküzdeniük ezeknek az ikonikus városoknak. Nápolyra például egy aktív tűzhányó jelent veszélyt, New York pedig a globális felmelegedés következményeitől retteg. Berlin jelenleg hemzseg a startupoktól, tudatosan kozmopolita, és messzemenőkig elkötelezett a társadalmi kohézió és a fenntartható fejlődés mellett, viszont ebből adódnak a társadalom minden rétegét érintő kihívások is. Tokió, több mint 13 millió embernek ad otthont, a japán főváros mégis biztonságos és élhető. A Városépítőkből megtudhatjuk, hogyan lehetséges ez, főként annak ismeretében, hogy Tokió aktív, minden pillanatban földrengésekkel és cunamikkal fenyegető törésvonalak közelében fekszik.

Tokió Forrás: National Geographic

Canberra a sorozatban bemutatott városok közül a legfiatalabb – példáján keresztül választ kaphatunk arra, miként lehet létrehozni egy nagyvárost gyakorlatilag a semmiből. A Városépítőkből kiderül az is, mennyire más lenne Párizs, ha nem létezett volna a híres Haussmann báró, az urbanizáció zseniális, jövőbelátó irányítója.

Nápoly, háttérben a Vezúvval Forrás: National Geographic

Seattle-t jelenleg az Egyesült Államok leggyorsabban fejlődő városai között tartják számon, a high-tech cégek jelenléte miatt. Viszont, Seattle-ben nemcsak a high-tech laboratóriumok mélyén történnek varázslatos dolgok, sok esetben maguk az épületek is zseniális alkotások – a Városépítőkben „közelebbről” is megnézhetjük az ikonikus Space Needle tornyot, a Washington-tavon épült úszó hidat és a világ legnagyobb átmérőjű fúrt alagútját is.

A Városépítők mellett külön sorozat foglalkozik a lenyűgöző, korunkat meghatározó építészeti alkotásokkal: a TOP 10 – Az építészet remekművei sorozat epizódjai szintén október közepéig lesznek láthatóak.

A londoni “uborka”, a Gherkin felhőkarcoló. Forrás: National Geographic

Megismerhetjük a nagyvárosokra jellemző tereket; a városi parkok, kertek tervezésének folyamatát; a világ legszebb, legkülönlegesebb színházait, és olyan formabontó épületeket „járhatunk be”, mint például a moszkvai Boldog Vazul-székesegyház, a híres londoni Uborka (a Gherkin felhőkarcoló), a velencei Szent Márk-székesegyház; a milánói operaház, a La Scala.