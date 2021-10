Az Európa a magasból 3. évada újabb gyönyörű országokat mutat meg a levegőből. A most képernyőre kerülő epizódok Horvátország, Norvégia, Portugália, Írország, Svájc és Izland természeti, történelmi és kulturális értékeihez kalauzolják a nézőt.

Az Európa a magasból című sorozat harmadik évadjában a nézők megtekintheti Európa legizgalmasabb tájait egy lenyűgöző légi utazás formájában, mely során a természet szépségein kívül az építészet és a mérnöktudomány zseniális alkotásaira is rácsodálkozhatnak. Sőt, egy látványos időutazásnak is szemtanúi lehetnek, ugyanis a sorozat gyorsított felvételei az évszakok változásait is bemutatja néhány másodperc alatt.

Horvátország Forrás: National Geographic

Míg a Horvátországot bemutató epizódban többek közt a kőfallal övezett középkori Ston meseszép, egyedi hangulatú városába is ellátogatunk, Portugáliában a világ leghosszabb gyalogos hídja és a sintrai Pena Palota vár ránk – valamint, a tenger fölé szállva, a Föld legnagyobb meglovagolható hullámain száguldó szörfösökre is letekinthetünk.

Norvégia Forrás: National Geographic

Európa északi részén eközben egészen más – de hasonlóan lenyűgöző – kép tárul elénk odafentről: Norvégiában egyebek mellett szemtanúi lehetünk, amint egy falka huskykölyök a kiképzése utolsó leckéit kapja, mielőtt teljes értékű szánhúzó kutyáknak nyilvánítanák őket, Izlandon pedig egészen sajátos – de a szigetre nagyon jellemző – tevékenység közben figyelhetünk meg egy régészcsoportot: az idővel versenyt futva egy vikingkori leletegyüttest igyekeznek megmenteni egy vulkán pusztításától. De a tűz és a jég birodalma – valamint az azt övező tenger – felett repülve hosszúszárnyú bálnákban is gyönyörködhetünk, valamint egy repülőteret is felkeresünk, melynek leszállópályáit összehangolt munkával hóekék egész sora igyekszik járhatóvá tenni.

Európa a magasból 3. évadja 2021. október 24-től vasárnaponként 21.00-kor a National Geographic képernyőjén látható.