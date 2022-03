Gödöllői Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál, 2022 májusában

Világszerte elismert stúdiók és alkotók legújabb produkciói versenyeznek majd a zsűri és a nézők elismeréséért 2022. május 27-29. között a VIII. Nemzetközi Természet-és Környezetvédelmi Fesztiválon.

A Idén nevezők között szerepelnek olyan vezető természetfilm stúdiók, mint a Terra Mater Factual Studios, a Marco Polo Film AG, vagy az Albatross World Sales. A nagy nemzetközi filmkészítők mellett a legismertebb hazai alkotók is jelen lesznek alkotásaikkal május utolsó hétvégéjén a gödöllői Királyi Kastélyban. Török Zoltán, Mosonyi Szabolcs, Szendőfi Balázs, Molnár Attila Dávid, Tóth Zsolt Marcell és a Filmdzsungel Kft, Garai Cintia és a Wildlife Messengers eddigi filmjeit már jól ismeri magyar közönség. Most legújabb munkáikkal jelentkeznek.

2021-ben a Nemzetközi Filmszemle Természetfilmek kategóriájának első díját Jacky Poon és Yuanqi Wua pandákról szóló alkotása nyerte el.

Immár publikus a két zsűri összetétele. A filmfesztivál nemzetközi szekciójának zsűrijében ismert filmes szakembereink válogatják majd ki a jók közül a legjobbakat. Szalay Péter Balázs Béla díjas dokumentumfilm rendező a nemzetközi program zsűri elnöke. Társa ifj. Vitray Tamás, operatőr, biológus, szakíró, a National Geographic magyarországi főszerkesztője lesz, és Takács Rita szerkesztő-rendező, aki egy korábbi filmjével a fesztiválon díjnyertesként szerepelt.

2021-ben a Kárpát-medencei Filmszemle zsűrijének fődíját Takács Rita nyerte Amiről a fák suttognak című filmjéért.

A filmszemle másik zsűrije a fesztivál Kárpát-medence természeti értékeit összegyűjtő filmjeit bírálja el. Ennek elnöke Széll Antal környezetvédelmi szakember, fotós, operatőr. Segítői a horgászati filmjeiről ismert Kátai Róbert, aki éveken keresztül volt fő szervezője e fesztiválnak, és a Duna Televízió tapasztalt szerkesztő-műsorvezetője, Németh Beatrix.

Újdonság, hogy a fesztivál filmes mustrájára, a Third Eye nevű versenyprogramba amatőr filmesek jelentkezhettek. A legtöbb nevezés elsősorban itthonról érkezett. Számos általános iskolai osztály is jelentkezett kollektív produkcióval. Ezek között jó néhány olyannal is találkozott az előválogatást végző zsűri, amely szerkesztését és képi világát tekintve messze meghaladja az amatőr film kereteit.

2021-ben A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány szakmai fődíját Ljasuk Dimitry nyerte A Tisza nevében című filmjéért.

A Kék Bolygó Alapítvány által meghirdetett és szervezett VIII. Nemzetközi Természet-és Környezetvédelmi Fesztivál az ország egyik legnagyobb fenntarthatósági közönségprogramja és a legelismertebb, tematikus filmes seregszemléje.

Az ingyenesen látogatható VIII. Nemzetközi Természet-és Környezetvédelmi Fesztiválon a filmek mellett rendkívül gazdag program – előadások, kerekasztal beszélgetések, múzeum pedagógiai és kézműves foglalkozások, népi játszóház, gasztro kalandozások, utcabál és DJ programok várják majd a fesztivál látogatóit.