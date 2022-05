Fókuszban a természet – fotós szakmai nap, online

Az online és interaktív szakmai napon a résztvevők a fotográfiára, azon belül is a természetre fókuszálnak. De ez nem csak a természetfotóról fog szólni, asztrofotózás, ökológia, extrém sportok, történetmesélés adja ki az 5 szekciót, olyan többszörös fotópályázati győztesekkel mint Horvath Eszter, Bácsi Róbert László, Kállai Márton, Radisics Milán, Dr. Francsics László és Dr. Kolláth Zoltánt, de sorolhatnánk az összes előadót, hisz mindannyian mesterei szakmájuknak és a fotográfiának.

A 90 perces szekciókban 20 perces előadásokat egy 30 perces kerekasztal követi, majd egy 30 perces kötetlen, nem közvetített Zoom beszélgetés, kérdés-felelet zárja.

A FotoKlikk mindent beleadott és egy mint terjedelmében, mint színvonalában egyedit alkot. Filmstúdió környezetből élőben leadott, látványos, virtuális 3D hátteres, pörgős előadásokat láthatunk, közel 10 órán keresztül miközben rengeteg játék és sorsolás színesíti az amúgy sem szürke adásmenetet.

Az adásokat élőben és utólag 7 napig is megtekinthetik a jegyeket vásárlók, aminek különlegessége, hogy a fotóklubokat vagy családokat is támogatandó csoportos jegy is kapható.

