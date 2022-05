A beporzó rovarok végzik el a virágos növények döntő hányadának megtermékenyítését, nélkülük az egynyáriak egy, a kétnyáriak két éven belül tűnnének el – de még az évelők hátralévő évei is meg lennének számlálva. A természetes életközösségek alapját a növények teszik ki, a rendszer csúcsán pedig mi állunk, így az alapok sérülése rövid időn belül kihat ránk, emberekre is. Az utóbbi évtizedekben a világon olyannyira csökkent a beporzók egyedszáma és sokfélesége, hogy már az Európai Bizottság is ajánlásokat tett védelmükben.

De mi is az a beporzás, és milyen állatok végzik ezt a fontos feladatot? Az ELTE Füvészkert, 2022. május 17-én, 14 órakor megnyíló kiállításán választ kapunk a kérdésre.

A Nyomozás a beporzók után című kiállítás megnyitóján Orlóci László, a Füvészkert igazgatója mellett beszédet mond Marc Dillard, az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének ügyvivője és James Gagliardi, a Smithsonian Botanikus Kertek főkertésze is.

Helyszín: ELTE Füvészkert, 1083 Budapest, Illés u. 25.