Jubileumi Múzeumok éjszakája

Magyarország legnagyobb kulturális rendezvényét, a Múzeumok éjszakáját hagyományosan a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén, ezúttal június 25-én tartják meg. A kiállítóterek és gyűjtemények idén is koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel készülnek erre az estére – közölték a szervezők az MTI-vel.

Az eseménysorozat idei kiemelt helyszínén, Szolnokon és a környező településeken több mint harminc kiállítóhely készül változatos programokkal a Múzeumok éjszakájára. Ezen a napon ingyenesen vehető igénybe Szolnokon a városnéző kisvonat, amellyel bejárhatók a résztvevő intézmények és különleges programjaik; azok is, amelyek az év során nem, vagy csak korlátozottan elérhetők.

Idén első alkalommal nyolc Szolnok-környéki település is csatlakozott az eseménysorozathoz: Abonyban, Besenyszögön, Kengyelen, Rákóczifalván, Martfűn, Szajolban, Tiszaföldváron és Újszászon is változatos programok várják az közönséget.



Az eddigi legmagasabb látogatószámot a vírusjárvány előtt, 2019-ben érte el az esemény, akkor mintegy 400 ezren voltak kíváncsiak a programokra.

Az idei eseményre 431 intézmény több mint 2500 programmal készül. A fővárosban kedvezményes árú, 2200 forintos karszalaggal látogatható az összes esemény, a gyerekjegyért (6-18 év) 1000 forintot kell fizetni, a hat év alattiak pedig ingyenesen vehetnek részt a programokon. A karszalagok érvényesek a fővárosban induló múzeumi körjáratra is.

Ebben az évben Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok kötöttfogású birkózó az esemény szóvivőjeként népszerűsíti a Múzeumok éjszakáját.

A programokról a Múzeumok éjszakája weboldalon találnak bővebb információt és regisztrációs lehetőségekről.