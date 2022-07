Cápafesztivál a National Geographic Wildon

Immár tizedik éve, hogy júliusban a cápák a főszereplői a National Geographic Wild történeteinek, és ez idén se lesz másként: a hétvégenként 18.00 és 21.00 óra között műsorra tűzött sorozatok és különkiadások egy olyan rendkívüli víz alatti birodalomba viszik a nézőt, ahol a valóság izgalmasabb, mint a fikció, és ahol – a közhiedelemmel ellentétben – a legrettegettebb ragadozóknak is szerethetőek.

A Cápafesztivál izgalmas, képernyő elé szegező műsorfolyama több mint 30 órányi premierrel várja a világ egyik legvérszomjasabbnak tartott – ám sokak szerint gyökeresen félreértett – húsevő rajongóit. Amint azt a korábbi években megszokhattuk, a programok nemcsak a legújabb kutatási eredményeket és tudományos felfedezéseket mutatják be a cápákkal kapcsolatban, de, lenyűgöző felvételek segítségével, e nagyszerű ragadozó szépségét és meghökkentő testi erejét, képességeit is elénk tárják. A filmek több mint 15 fajt mutatnak be, a nézőket olyan különleges helyekre kalauzolva, mint a Maldív- és a Galápagos-szigetek, Costa Rica, Ausztrália, Hawaii, Dél-Afrika, Kalifornia, Massachusetts, Maine és Florida.

A National Geographic azonban nemcsak bemutatja a cápákat, de elősegíti és támogatja is a megismerésüket; a Minorities in Shark Sciencesszel (MISS) kialakított együttműködés keretében a tengerbiológiai kutatások sokszínűbbé tételéért és az ifjú tudóstehetségek inspirálásáért dolgozik, akik közül többekkel – pl. Candace Fields-szel, Carlee Jacksonnal és Jasmin Grahammel – a képernyőn is találkozhatunk.

Tigriscápa Forrás: National Geographic/Mark Van Coller

A Cápafesztivál filmjeiben megszólaló tudósok és szakértők:

Candace Fields PhD-hallgató, a populációdinamika és a nagyragadozó-populációk földrajzi térszerkezetének szakértője.

Carlee Jackson tengerbiológus, cápaszakértő, a tengeri teknősök megmentéséért dolgozó természetvédő.

Jasmin Graham biológus, a cápák és a ráják ökológiájának és evolúciójának kutatója.

Alison Towner tengerbiológus, a fehércápák elismert szakértője.

Gibbs Kuguru nagy fehércápákra szakosodott kenyai tengerbiológus, a cápák DNS-ének feltérképezője.

Mike Heithaus biológus, a College of Arts, Sciences & Education (CASE) dékánja, a Floridai Nemzetközi Egyetem professzora.

Sara Casareto, a Floridai Nemzetközi Egyetem PhD-hallgatója, a cápák biológiájának és viselkedésének kutatója.

Melissa Cristina Marquez Puerto Rico-i tengerbiológus, a porcos halak, köztük a nagy fehércápák szakértője.

Ryan Johnson tengerbiológus, világhírű dokumentumfilmes műsorvezető.

Ízelítő a filmekből:

Zűr az Űr-parton

A floridai Space Coast nyugalmát normál körülmények között csak a Cape Canaveralról vagy a Kennedy Űrközpontból fellőtt rakéták zavarják meg, 2003-ban azonban fordult a kocka, és a tenger irányából érkezett a baj: nyolc hónap leforgása alatt tíz fürdőzőt is cápatámadás ért, – többet, mint az elmúlt egy évtizedben összesen. Mi áll a ragadozók viselkedésének megváltozása mögött?

Premier: 2022. július 9. szombat 20:00

Egy harapás nem harapás

Ha annak a valószínűsége, hogy valakit cápatámadás ér, egy a 17 millióhoz, annak mennyi, hogy az ember kétszer is a tengeri ragadozók célkeresztjébe kerül? Két balszerencsés tengerimádóval ez történt, alaposan feladva a leckét a cápák viselkedését tanulmányozó biológusoknak.

Premier: 2022. július 10. vasárnap 20:00

Ragadozók öble

Az alabamai Gulf Shores sokáig idilli üdülőhely és horgászparadicsom volt a Mexikói-öböl partján, 2000 óta azonban viharfelhők gyülekeznek a település felett: egymást követik parti vizekben a cápatámadások, rettegéssel töltve el a turistákat és a helyieket. Miért lett a környék a tengeri ragadozók kedvenc vadászó helye?

Premier: 2022. július 16. szombat 20:00

Dráma az édenkertben

A Bahamákhoz tartozó Abaco-szigetcsoport normál körülmények között a nyugalom és a természeti szépségek otthona, mely mágnesként vonzza a horgászat, a búvárkodás és a vitorlázás szerelmeseit. 2018-ban azonban rémisztő események zúzták porrá az idillt: néhány hét alatt három cápatámadás is történt a parti vizekben, a helyieket és a turistákat egyaránt sokkolva.

Premier: 2022. július 17. vasárnap 20:00

Lesből támadók

Egy szörföst cápatámadás ér, méghozzá a lehető legváratlanabbul, hisz a ragadozó sokáig csak követi őt, és csak az utolsó pillanatban tör a felszínre. A kiszemelt sportolónak ezúttal csak a deszkáját éri harapás, ám évről évre jócskán akadnak, akik nem ilyen szerencsések. Mi teszi a cápákat ilyen hatékony, a lopva támadást mesterfokon űző vadászokká?

Premier: 2022. július 23. szombat 19:00

Férfiakra hangolva

Az embert érő cápatámadások viszonylag ritkák, ám amikor mégis bekövetkezik az attak, az áldozatok túlnyomó többsége – a statisztikák szerint több mint 85%-a! – férfi. Mi áll a furcsa jelenség mögött? A cápák valóban válogatnának a nemek között? A kérdés megválaszolása érdekében egy tengerbiológusokból álló kutatócsoport rendhagyó nyomozásba kezd…

Premier: 2022. július 24. vasárnap 18:00

Védekezz okosan!

Amikor egy szigonyos halászt cápatámadás ér a bahamai partoknál egy merülés során, a tudósok átfogó viselkedéstani vizsgálatba kezdenek a jövőbeni hasonló incidensek elkerülése érdekében. Hogyan gondolkodnak és miként vadásznak a cápák? És, ezek ismeretében, milyen innovatív technológiákat lehetne kifejleszteni az emberek védelmében? Keress velünk válaszokat a víz alatt!

Premier: 2022. július 30. szombat 19:00

Veszélyes roncsok

Az észak-karolinai partok előtt egy szigonyos halász egy egész raj agresszív cápával találkozik egy hajóroncs megközelítése közben. Az incidens sokkoló, ám korántsem meglepő, mivel a cápák világszerte előszeretettel költöznek tengerfenéken heverő roncsokba. Mi vonzza a ragadozókat ezekbe a mesterséges, emberi kéz alkotta objektumokba? És az itt élő példányok miért agresszívebbek a többinél? Nyomozz velünk!

Premier: 2022. július 31. vasárnap 19:00

A Hold cápái

A filmben példátlanul közeli bepillantást kapunk a pörölycápák életébe, és választ kapunk egy különös kérdésre, melyet talán még soha nem tettünk fel magunknak: Mi köze a cápák viselkedésének a Holdhoz?

Premier: 2022. július 10. vasárnap 18:00

A világ legnagyobb pörölycápája?

A pörölycápák méretével kapcsolatban legendák keringenek, egyes tudósok szerint a legnagyobb példányok hossza a hat métert is meghaladhatja. Mi hát az igazság? A filmben erre keres választ egy kutatócsoport Florida partjai előtt és a cápák által körülrajzott Bahamáknál…

Premier: 2022. július 16. szombat 19:00

Kardszárnyú delfinek a nagy fehércápák ellen

1997 októberében olyan dolog történt a kaliforniai Farallon-szigeteknél, amitől tátva maradt a tudósok szája: Két kardszárnyú delfin megtámadott és megfojtott egy nagy fehércápát, majd kitépte a máját. Azóta több hasonló attak is történt a világ különböző pontjain, így egyre többen találgatják: Mi folyik az óceán két csúcsragadozója között? Egyelőre több a kérdés, mint a válasz…

Premier: 2022. július 31. vasárnap 20:00