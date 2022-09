Nemzetközi kültéri természetfotó fesztivál a Vértes környékén

Ebben az évben 9 településen, 13 kiállítást láthat a közönség, kiváló fotósok munkáiból. Bemutatásra kerülnek az orosz Sergey Gorskov fotói, aki az Év Természetfotósa lett 2020-ban, Haarberg Orsolya fotói, aki a National Geographic Magazinnak készített sorozatot az erdők jövőjéről, Domagoj Burilovic, horvát fotós épületfotói, aki az idei Sony World Photography Awards-on első díjat nyert az elmúlásban lévő sváb falvakról készült sorozatával. Ezenfelül, Horvath Esther, aki 2020-ban megnyerte a World Press Photo pályázat első díját is kiállítja az új, nők a sarkvidéken sorozatát.

Oroszországban a tigrisek földjén – Vértesboglár, Iskola sportpálya Forrás: Sergey Gorshkov

Nők a klímakutatásban – Csákvári emlékház Forrás: Esther Horvath

Radisics Milán fényképein keresztül, tovább folytatódnak Roxy kalandjai, így a közönség először láthatja a híres kozmai róka új, idei fotósorozatát, valamint több helyszínen a Water Shapes Earth projekt légi felvételeit is, Lábnyomunk címmel.

Lábnyomunk – Magyar Nemzeti Múzeum Forrás: Radisics Milán

Szuper makró fotókon láthatják Rahmé Nikola rovarportéit óriás méretben, Forrásy Csaba, az ország talán legidősebb természetfotósa, pedig meglepő közelségből mutatja meg az egér, pontosabban bőregér fotóit.

Óriási apróságok – Kaszap-kúti emlékhely Forrás: Nikola Rahmé

Fülöp Bálint, vadászati élményeiről számol be fotópuskáján keresztül, Horváth Tibor pedig igen szokatlan röpképeket állít ki a hazai madarakról. Egy csoportos kiállítás is látható lesz a fesztiválon, a sepsiszentgyörgyi Vadon Egyesület, TransNatura Természetfotó Klub természetfotósai az erdélyi vadont mutatják be Csákvár főterén.

Vadászmesék – Csákberény, Vadászati és Erdészeti Múzeum Forrás: Fülöp Bálint

A kiállítások a vértesi régióban, Csákváron, Csákberényben, Vértesbogláron, Bicskén, Kőhányáson, Vérteskozmán, Oroszlánynál Majkpusztán, Tatabányán az Vérteserdő Zrt központjában és az Agostyáni Arborétumban láthatóak. A feszsztivál része a budapesti Lábnyomunk kiállítás is, amely a Magyar Nemzeti Múzeumban nyílik szeptember 22-én, mint a World Press Photo kísérő kiállítása. A kiállítások térképe.

A FotoKozma fesztivál szakmai partnere a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, fő támogatója a Vérteserdő Zrt.

A fesztivál ünnepi megnyitója szeptember 16-án, pénteken lesz Csákváron a Flórianna Közösségi Tér Színháztermében. Az kiállítások szombattól, szeptember 17- től október 9-ig látogathatóak a helyszínek nyitvatartási ideje szerint. Erről a látogatók a térképen, és egyes helyszíneken kihelyezett QR kód segítségével tájékozódhatnak.

A fesztivál célja, hogy a régióban létrejöjjön egy fotográfiai kultúrsziget, hogy az emberek közelebb kerüljenek a természethez, teret adva a fotográfusoknak, hogy olyan projekteket mutassanak be, amellyel felhívják a figyelmet a környezetünkre és a fenntarthatóság fontosságára.

A kiállítások megtekintése egyben kiváló kirándulási lehetőség a családok számára, így vándorolhatnak a helyszínek között és meglátogathatják a környék többi nevezetességeit is.

A szervezők, virtuális pecsétgyűjtést találtak ki, így a látogatók a kiállításokon elhelyezett QR-kódokat gyűjtve léphetik át a vándorló szinteket, amellyel begyűjthetik a támogatók által biztosított ajándékokat.