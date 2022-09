Hiteles képek és történetek az elmúlt évről, régióról régióra

A World Press Photo hét évtizedes történetének legnagyobb változását hozta létre idén azzal, hogy a világ legrangosabb pályázatának előzsűrizését regionálissá tette, amelynek eredményeképpen a helyi események értőbb értékelése várható. Mostantól, a globális zsűrizés előtt, külön-külön értékelik az afrikai, az ázsiai, az európai, az észak- és közép-amerikai, a dél-amerikai, a dél-kelet-ázsiai és óceániai régióból küldött pályaműveket. Ezek a változtatások – minden remény szerint, még jobban tárják majd elénk a körülöttünk lévő eseményeket a világ minden részéről a dokumentarista fotográfia különböző formáin

keresztül. A nemzetközi zsűri végül 138 képet válogatott 130 ország 4066 fotóriporter 64823 fotójából.

A Pirahã közösséghez tartozó nők és és gyerekek a Maici folyó partján lévő telepük mellett állva a transz-amazóniai autóúton elhaladó autósokat figyelik, azt remélve, hogy némi édességet vagy üdítőitalt kapnak tőlük. Forrás: Lalo de Almeida/World Press Photo

A közönség World Press Photo kiállításon számos gondosan feltárt történetet ismerhet meg. A négy globális győztes mindegyike éveken át dolgozott a maga témáján. Az amazóniai disztópia dokumentálása például több mint 13 évig tartott.

Az ukrajnai történet 8 év munkájával szemlélteti, hogyan jutottunk el a mostani háborúhoz, és tanúi lehetünk a washingtoni Capitolium megostromlásához vezető útnak is. Azok a fotóriporterek, akik ezeket a történeteket elhozták nekünk, egyre ellenségesebb környezetben kellett helytállniuk, olykor az életüket is kockáztatták. A World Press Photo új struktúrája nyomán váratlan témákat, képeket, nézőpontokat és formátumokat látunk.

Az Oroszországi Föderáció északkeleti részén fekvő, több mint hárommillió négyzetkilométeren elterülő Szahát, más néven Jakutföldet 2021-ben pusztító erdőtüzek, súlyos füstszennyezés és a permafroszt olvadása sújtotta. Augusztus közepéig több mint 17,08 millió hektárt emésztettek el a tüzek a Greenpeace Oroszország szerint – ez nagyobb, mint a görögországi, törökországi, olaszországi, amerikai és kanadai tüzek által felégetett területek együttvéve. Az Északi-sarkvidéki Megfigyelési és Értékelési Program jelentése szerint az Északi-sarkvidék a globális átlagnál gyorsabban melegszik. Forrás: Nanna Heitmann/World Press Photo

A kiállítás megmutatja, hogy ugyanaz történik nagyjából mindenütt a világon: klímaválság, küzdés a társadalmi igazságosságért, nők elleni erőszak. Látjuk, hogy a fiatalok Argentínától Szudánig mindenütt kiállnak a jogaikért. Fény derül őslakos közösségek ellen elkövetett borzalmakra. De azt is látjuk, hogy a kétségbeesés mellett mindig ott van a remény is, hiszen az emberek szerte a világon megpróbálják saját kezükbe venni az irányítást, hogy változtassanak dolgokon, ha szükséges.

Az elmúlt négy évben a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás világviszonylatban is az egyik leglátogatottabb volt, a több mint negyvenötezer látogatóval. A korábbi rendkívüli közönségsiker után a kiállítás idén is öt héten át lesz látogatható.

A hollandiai World Press Photo Foundation 1955 óta szervezi a világ legjelentősebb pályázatát és annak nyomán a leglátogatottabb kiállítását, amely mindig az előző évet mutatja be 120 helyszínen. Az izgalmas pályaműveket bemutató tárlatot hagyományosan kiegészítik kísérő programok.

Kísérő kiállítás:

Radisics Milán: Lábnyomunk – az ember hatása bolygónkra, Európa olyan részeit tárja

elénk (számos hazai és nemzetközi dijat nyert légifelvételekkel), amelyek az absztrakció és a dokumentum határán billegnek. Távolról absztrakt festményre hasonlítanak, közelről pedig felfedik a realitást, olykor az ember nyomát a bolygón, ahol a drámai változásokat gyönyörű képekkel láthatjuk.