Film az erdő szívéről, a tölgyről

A film magyarországi vetítése jótékonysági célt szolgál. A filmet forgalmazó Mozinet minden néző után 100 forintot adományoz az Erdőmentők Alapítványnak, hogy ezzel támogassa erdőtelepítési tevékenységüket, mert mára nem maradt természetes tölgyerdő Magyarországon.

Forrás: LE-CHENE PHOTO

Az intenzív emberi használat következtében a tölgyes erdőkben csökkent a biológiai sokféleség. A tölgyfák az európai kultúrában már több ezer éve jelentős szerepet játszanak, az istenek fájaként tisztelte és tiszteli több nép, méltóságteljes megjelenése, barázdált kérge, jellegzetes levele és lombkoronája miatt hazánkban is különleges helyet tölt be a természetszeretők szívében.

Forrás: LE-CHENE_PHOTO_

A jótékonyság célja a nyilvánosság figyelmének rávilágítása az erdők természetvédelmének fontosságára, növelve ezzel az emberek érzékenységét az erdők biológiai sokfélesége iránt, elősegítve az erdők regenerációját, valamin a mikroélőhelyek helyreállítását. Ennek eredményeként megmaradhat, sőt növekedhet a védett erdei élőlények állománya.

Forrás: LE-CHENE PHOTO Forrás: LE-CHENE PHOTO

A tölgyek sok állatnak biztosítanak élőhelyet. Törzse és ágai otthont nyújtanak mókusoknak, madaraknak és bogaraknak, gyökereinél egerek és gombák húzzák meg magukat. Termése élelmet biztosít, a körülötte lévő avar fekvőhelyet ad az arra járó vaddisznóknak, sünöknek és rókáknak. A fa számos állatnak a túlélést jelenti, lombja védelmet nyújt a zord időjárás és a ragadozók elől.

A film több évszakon át követi a magányos óriás életét, és emlékeztet minket a természet csodáira. Az Erdőmentők közérdekű célokat megvalósító, közhasznú alapítvány, melynek elsődleges feladata az erdők és a vadvilág védelme és sérüléseinek helyreállítása. Küldetésük, hogy segítsenek a természetnek begyógyítani a civilizáció ejtette fájdalmas sebeket.

A tölgy –Az erdő szíve első budapesti vetítésére már most elkezdődött a jegyelővétel. A filmpremier előtt látható az Uránia Nemzeti Filmszínházban október 22-én, szombaton 16.30-kor.

A Vándormozi közreműködésével –az esélyteremtés jegyében – a film eljut olyan magyarországi településekre is, ahol nem működik mozi, így a film vetítésére akár iskolákban is sor kerülhet, szervezett formában.