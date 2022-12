Az ELTE Kémiai Intézet 2007 szeptemberében indította az Alkímia ma programot. A sorozat elsősorban a kémia iránt érdeklődő 11. és 12. évfolyamos középiskolásoknak szól, de a szervezők örömmel látnak mindenkit, aki szeretné nyomon követni a tudományág legfrissebb eredményeit.

A 2021-es előadást az alábbi videóban láthatják.



Michael Faraday indította el a The Royal Institution of Great Britain karácsonyi előadássorozatát, 19 alkalommal ő is tartotta. Már nem sok előadás kell, hogy Róka András Faraday karácsonya sorozata is elérje ezt a számot. 2022-ben december 15-én felvételről láthatják az érdeklődők a látványos bemutatókkal, kísérletekkel, kvízjátékokkal és más meglepetésekkel színesített előadást.

Csatlakozni a Galileo Webcast tudományos portálon lehet, 2022. december 15-én 17 órakor, de az előadás utólag is megtekinthető a sorozat Facebook-oldalán.