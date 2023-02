A bűn kereskedői című sorozat 3. évada a NatGeo tévén

A sorozat 2023. márciusi epizódjai a következők:

LSD – március 3-án, este 9-kor

Az LSD gyógyító erejében egyre többen hisznek, így a kereslet is folyamatosan is nő iránta. A vitatott megítélésű szer azonban továbbra is tiltólistán van az Egyesült Államokban, így az LSD-t előállító vegyészek – biztonsági okokból – a lehető legnagyobb titokban végzik tevékenységüket. Kik ezek az emberek, és milyen utakon jut el tőlük a pszichedelikus drog a fogyasztókig? Az epizódban Mariana Van Zeller veszélyes nyomozásba kezd…

Szellemfegyverek – március 10-én, este 10 órakor

Annak, aki gyártási szám nélküli – így a hatóságok számára beazonosíthatatlan – fegyverhez szeretne jutni az Egyesült Államokban, nincs nehéz dolga: néhány kattintással csak meg kell rendelnie az interneten egy készletet, melyből aztán a használati útmutató segítségével könnyűszerrel összerakhatja pusztító eszközét. Mivel az országban egyre több efféle szellemfegyver van veszélyes kezekben, Mariana szerint eljött az ideje feltérképezni a virágzó föld alatti üzletágat.

Terrorista olaj – március 17-én, este 9-kor

A Közel-Keleten felszínre hozott folyékony szénhidrogének egy része nem békés célokat szolgál, hanem épp ellenkezőleg, csak olaj a tűzre: a kőolaj egy részét bűnözői csoportok ellopják és országhatárok egész során átcsempészve terroristák kezébe juttatják. A fekete arany így az Egyesült Államok legádázabb ellenségeit táplálja és gazdagítja – de pontosan miként? Az izgalmas epizódban Mariana Van Zeller több ezer kilométeres életveszélyes nyomozóútra indul Afrikától Ázsiáig.

Béranyák – március 24-én, este 9 órakor

A béranyaság egy jövedelmező, világszerte sok százmillió dollárt megmozgató üzletág, melynek egyik legfontosabb szereplője sokáig Ukrajna volt – a háború kitörésével azonban Ukrajna szerepe jelentősen csökkent, és más országok töltötték be a keletkezett űrt. Hogyan működik az alvilág e megosztó, erkölcsi kérdések egész sorát felvető szegmense? Az epizódban Mariana Van Zeller felkutatja, hogy mi történik, ha egy tehetős család babát szeretne – pénzért, a globális feketepiacról.

Kiberkalózok – március 31-én, este 9 órakor

A digitalizáció terjedésével a személyes adataink egyre nagyobb értékkel bírnak, lassan már az aranynál, a fegyvereknél és a drogoknál is keresettebbek a feketepiacon. Jelszavaink, pinkódjaink és hitelkártya-adataink segítségével a kiberbűnözők a legrejtettebb értékeinkhez és személyes és pénzügyi titkainkhoz is képesek hozzájutni – és ezt az anyagi haszon reményében gátlástalanul meg is teszik kifinomult, szövevényes hálózataikon keresztül. Az epizódban Marina Van Zeller a lehetetlenre vállalkozik: felkutatni és szóra bírni egy virtuális világ fizikailag nagyon is létező csalóit és szélhámosait.