Jamaikából az Északi-Sarkig hét kemény napon át

Dwayne Fields kalandor nem akármilyen feladatra vállalkozik: a Föld legzordabb, legszélsőségesebb tájaira látogat, méghozzá az év azon szakaszában, amikor a természet erői a legtöbb kihívást tartogatják a látogatóknak. Ráadásul sietnie kell, mert mindössze hét nap áll a rendelkezésére, hogy visszajusson a civilizációba az ezer veszélyt rejtő vadonból. Dwayne kalandos életét, a természet lenyűgöző erejét és eldugott szegleteit most a nézők is megismerhetik a 2023. március 29-én induló, A hét legkeményebb nap című sorozatból a National Geographicon.

A jamaikai születésű Dwayne Fields 6 éves korában költözött az Egyesült Királyságba, ahol London belvárosának bandái közé keveredett. Többször meggyűlt a baja a törvénnyel, késsel és fegyverekkel elkövetett bűncselekmények áldozata lett, majd egy életveszélyes incidens után úgy döntött, hogy örökre megváltoztatja az életét. Legnagyobb kalandjai pedig csak ezután kezdődtek.

Ő volt a második fekete férfi a világon, aki elért az Északi-sarkra. Az elképesztő teljesítményhez több mint 600 kilométert gyalogolt a Föld legzordabb, legszélsőségesebb tájain keresztül. A sikeres visszatérés után a Erzsébet királynő személyes vendége volt a Buckingham-palotában. Sikereivel megdöntötte a sztereotípiát arról, mit érhet el egy fiatal fekete londoni.

Azóta is elkötelezetten dolgozik a következő generációk ösztönzésén. Célja, hogy megismertesse a fiatalokkal a természetet, az éghajlat okozta kihívásokat és az utazás közben rájuk váró kalandokat. A #WeTwo Foundation nevű alapítvány társalapítójaként segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat olyan életre szóló élményekkel – például külföldi és hazai expedíciókkal – amik megmutatják, hogy elérhetik a céljaikat függetlenül attól, hogy honnan érkeznek. Élete során olyan ismert emberekkel dolgozott együtt, mint Will Smith, vagy Bear Grylls.

A dokumentumfilm sorozat első három részében a nézők elé tárul Dwayne gaboni esőerdőben kígyók, krokodilok és örvénylő vízesések között vívott harca, amelyet a következő megmérettetés, az Ománt borító homoktenger átszelése követ. A kiégett, víztelen sivatagban egy beduin törzs siet segítségére. Majd elér a havas és dermesztő közép-ázsiai Kirgizisztánba, ahol a Tien-san meredek lejtőin halálos lavinák zúdulnak alá, a mínusz 40 fokot pedig viharos szél teszi még elviselhetetlenebbé. Éjszakánként gleccserszakadékokban húzza meg magát, nappal pedig erőltetett menetben halad tovább az útján.



