A magyar természetfotó pályázat 2023-as nagydíjasa

A Varázslatos Magyarország (VM) 14 éves történetének egyik legnívósabb helyszínén adták át a VM által, az Agrárminisztérium ajánlásával megalapított A magyar természetfotó nagydíjat.

A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében 2023. április 4-én összegyűlt a magyar természetfotózás és természetvédelem színe-java, fotósok, a nemzeti parkok természetvédelmi szakemberei és természetszeretők töltötték meg a 300 fős patinás termet.

Díjátadó a Nemzeti Múzeumban. Forrás: Varázslatos Magyarország

A 2022-es pályázati évad mezőnye ismét nagyon erős volt, a fotósok 9 pályázati kategóriában, csaknem 4000 fotóval versenyeztek, ezzel gazdagítva a VM több mint 40 ezer természetfotóval rendelkező képgalériáját. A pályázat büszkén vallja, hogy a VM az ország legizgalmasabb és legnagyobb kihívásokkal bíró fotós megmérettetése, hiszen a havi pályázatok mellett a résztvevők egész évadon át alkotnak, és képeik legjavát nyújtják be, hogy minél magasabb pontszámmal kerüljenek az élmezőnybe.

Arany Daru szobor tulajdonosa Daróczi Csaba (középen), a 2. helyen Kaszás Norbert (balra), a 3. helyen pedig Kocsis Ferenc (jobbra) végzett. Forrás: Varázslatos Magyarország

Az évad legsikeresebb fotósa, A magyar természetfotó nagydíjának viselője és az azt megtestesítő Arany Daru szobor tulajdonosa Daróczi Csaba lett, a 2. helyen Kaszás Norbert, a 3. helyen pedig Kocsis Ferenc végzett.

Az est házigazdájaként a népszerű tévés műsorvezető, Gundel Takács Gábor kalauzolta végig a résztvevőket a gazdag, film- és képvetítésekkel tarkított programokon. Az eseményt a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, L. Simon László nyitotta meg, majd Balczó Bertalan természetvédelméért felelős helyettes államtitkár és Gaál Péter, a Varázslatos Magyarország alapítója köszöntötte a vendégeket.

A szakmai zsűri prominens tagjai, Máté Bence, Potyó Imre és Suhayda László természetfotósok, ifj. Vitray Tamás, a National Geographic Magyarország Magazin főszerkesztője, Szilágyi Attila természetvédelmi szakember és természetfotós, valamint Tóth Zsolt Marcell természetfilmes mind megjelentek az esten, Gaál Péter munkájukat megköszönve egy-egy ajándékot adott át nekik, Keleti Éva fotóművész pedig üdvözletét küldte.

Egy korty című fotó a Kiskunsági Nemzeti Parkban készült. Forrás: Daróczi Csaba

A Buborékfújás című fotó a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban készült. Forrás: Kaszás Norbert

A Hajnali kihúzás című fotó a Hortobágyi Nemzeti Parkban készült. Forrás: Kocsis Ferenc

Nagy bejelentéssel is készült a VM: új taggal bővül a 2023-as zsűri Britta Jaschinski személyében. Az egyedülálló fotóriporteri stílusáról ismert természetfotós és fotózsurnaliszta korunk egyik legbefolyásosabb fotográfusa, aki számos nemzetközi díjat, köztük az év fotóriportere címet is elnyerte. Munkája során gyakran veszélyes helyzetekben, alkalmanként rejtve, titokban dokumentálja a vadon élő állatok és a természet ellen elkövetett bűncselekményeket. Képein egyaránt visszaadja a természet szépségét és törékenységét.

Britta Jaschinski Photographers Against Wildlife Crime címmel létrehozott egy nemzetközi fotós csoportot, melynek tagjai a képeikkel segítenek véget vetni a vadon élő állatok illegális kereskedelmének. A neves fotográfus jelenleg a német GDT természetfotós pályázat, a brit Wildlife Photographer of the Year és a World Press Photo pályázatok zsűritagja – 2023-tól pedig a Varázslatos Magyarország csapattagja.

A 3. helyezett bronz daruszobrot, a 2. helyezett ezüst, a nagydíjas pedig arany szobrot kapott. A szobrok a Varázslatos Magyarország emblematikus daru logójára utalnak, Dienes Szilárd szobrászművész tervezte és készítette. Forrás: Varázslatos Magyarország

A 70 alkotó 209 képéből készült kiállítás az alábbi helyszíneken látható az év folyamán:

Magyar Nemzeti Múzeum

2023. április 4. – május 4.

Gödöllői Királyi Kastély – IX. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Filmfesztivál

2023. május 5 – 22.

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

2023. május 22. – július 9. – Múzeumok Éjszakája: június 24.

Magyar Természettudományi Múzeum

2023. július 10. – augusztus 18.

Kölcsey Központ, Debrecen – Virágkarnevál – Botanica Fesztivál

2023. augusztus 18. – szeptember 16.

K16 Kortárs Galéria, Vác

2023. szeptember 17. – október 17.

Flesch Központ – a Szigetköz Agórája, Mosonmagyaróvár

2023. október 18. – november 15.

evosoft Hugary Kft, Infopark

2023. november 17. – 2024. február 28.