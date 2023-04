Környezeti nevelés, szórakozás és lenyűgöző természetfilmek

Magyarország legnagyobb ökológiai filmes eseményén több mint 100 órányi mozgóképre rögzített csoda és ökológiai felvetés jelenik meg a vásznakon. Hazai ősbemutatón, az idei Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjába beválogatott új magyar alkotás is szerepel a programban közvetlenül a világpremiert követően. A fesztivál központi témája a víz. A díszvendég ebben az évben Észak-Macedónia. A rendezvény megújult koncepcióval várja a közönséget, melynek lényege az edukáció és szórakoztatás. Olyan ismert szakértőkkel találkozhatnak, mint Ürge-Vorsatz Diana és Radisics Milán, de várják a látogatókat interaktív kiállítások, workshop-ok. A fesztivál célja, hogy minden korosztályhoz közelebb hozza a természetet és a természetvédelem fontosságát. A család-, állat- és bolygóbarát fesztivál továbbra is ingyenesen várja vendégeit.



A közel 1 400 nevezett filmből a fesztivál előzsűrije 50 művet válogatott a versenyprogramba és a nyilvános vetítésekre. A mezőny rendkívül erős, világ- és hazai sikerek mérkőznek a díjakért a nemzetközi és a Kárpát-medencei szekcióban.

A három nap alatt három vetítőben több mint 100 órányi mozgóképre rögzített természeti csoda, ökológiai felvetés jelenik meg a vásznakon. Csak néhány példa ízelítőül.

Fehér álom Forrás: Matthieu Le Lay

Itt lesz a sokszorosan díjazott Matthieu Le Lay: Fehér álom című filmje, amely egy természetfotós munkájába ad betekintést, miközben a Yukon folyó körüli fehér sivatag élőlényeit örökíti meg számos viszontagság között.

Látható lesz majd a világsikert aratott Kaktusz Hotel, Yan Sochaczewski felfedező műve, benne az élettelennek tűnő, de nagyon is élő, állathotelként működő, Észak-Amerika délnyugati sivatagában élő, hatalmasra növő kaktuszfaj biodiverzitásban betöltött szerepével.

Vad Argentína Forrás: Christian Baumeister

A szintén többszörösen díjazott Christian Baumeister: Vad Argentina című alkotása bemutatja, hogy mennyire törékeny ez a kivételesen gazdag élőhely, amelyet a klímaváltozás és a vele járó tüzek fenyegetnek napjainkban. A fesztivál 2022-es díjazottja, Dan Dinu szintén egy kiemelt vizes édenről tudósít, a Maros ártér című lenyűgöző munkájában.

Volt egyszer egy vadvízország Forrás: Szendőfi Balázs

A folyószabályozások ártalmairól szól az egyik legjelentősebb magyar természetfilmes, Szendőfi Balázs filmje: a Volt egyszer egy vadvízország a leginkább megcsonkított Kőrösök darabokra tört élővilágának maradékával ismerteti meg nézőit. Hazai ősbemutató is lesz: gyönyörűek és nagyon az érzelmekre hatnak Végh Attila börzsönyi képsorai az Erdő titkai című filmjében, amelyet az idei Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjába válogattak ezernél is több, a világ minden tájáról nevezett rövidfilm közül.

A professzionális filmkészítők alkotásai mellett ismét szerepet kapnak az amatőrök is, akik a hagyományoknak megfelelően ezúttal is nagy számú rövid, de legtöbbször a hivatásosokkal egyenértékű munkát küldtek a fesztivál Third Eye szekciójába.

Az eseménnyel párhuzamosan rendezik meg a Diákfotó pályázatot, amelynek két kategóriájába - Ember és víz, általános természetfotó - április 30-ig még beküldhetők művek. A szervező Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány szándéka szerint az iskolások különösen fontos célközönsége a rendezvény sorozatnak.

A filmfesztivál nemcsak elgondolkodtató és természeti értékeket felvonultató mozgóképekkel várja látogatóit. Az idei fókusz, a már említett víz-hangok témáira építve izgalmas előadásokat, interakciókat, workshopokat is kínál, amelyek célja az edukáció és szórakoztatás.

A Kék Bolygó Stúdió a természetfilmesek és fotósok munkájáról ad képet, gyerekeknek és felnőtteknek a greenbox technika használatáról, az animáció készítésről és a filmezés egyéb titkairól. A Kék Bolygó Laborba érkezők az elméleti tudásukat kísérleti gyakorlattal igazolhatják, például vízminőség vizsgálattal. A Kék Bolygó Akvárium vizes tárlói a folyók, tavak, tengerek világát idézik.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet segítségével két ökoszisztémát vizsgálhatnak meg az érdeklődök, az egyik az ember által érintett, a másik mindenféle emberi behatástól mentes. A Kék Bolygó Media és Információs Központban az érdeklődők interaktív kiállításon ismerkedhetnek meg a vizek élővilágával, az árvizek következményeivel, a vízszennyezés hatásaival.