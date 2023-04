A Mecsek mesés vidékének felfedezésére hív a Fjällräven Vándortúra

3 év – 3 helyszín, akár ez is lehetne a svéd túrafelszerelés-gyártó, a Fjällräven által szervezett közösségi túraesemény új mottója, hiszen mostantól kezdve a természet és a túrázás szerelmesei Magyarország három legszebb és legkülönbözőbb tájegységeit ismerhetik meg a Vándortúra során, méghozzá háromévenkénti ciklusokban: 2023-ban a Mecseket, 2024-ben a Bükköt, 2025-ben a Balatont, majd újból a hegyeket.

A Fjällräven Vándorútra idén járja be először a Mecsek szívét. A résztvevők a hegyeken, völgyeken átívelő 74 kilométeres távot 4 nap alatt teszi meg. A svéd Fjällräven Classic hagyományait követve a túrázók maguk viszik minden felszerelésüket hátizsákjaikban, az éjszakát pedig a kijelölt táborhelyeken, a sátrukban töltik. Bár a túrázók napi 17-19 kilométert tesznek meg, a Fjällräven Vándortúra nem teljesítmény-, hanem közösségi túraesemény, ahol a lelkes természetjárók együtt gazdagodnak új élményekkel.

„A Fjällräven szeretne minél több embert kimozdítani a szabadba és a természet felfedezésére ösztönözni. Bár Svédországban több ezren járnak klasszikus túrákra, szerettük volna bővíteni a Classic koncepciót, és minél több emberrel megismertetni a Fjällräven túrázási hagyományait: minden szükséges holmiddal a hátadon, jó társaságban és a természet tiszteletben tartásával járd végig az utat. Továbbra is igyekszünk felhívni a túrázók figyelmét a környezetvédelem fontosságára, miközben vendégül látjuk őket egy kihívásokkal és élményekkel teli kalandon a természetben.

Idén 4 nap alatt fogjuk bejárni a Mecsek 335 négyzetkilométeres hegyvidékének legjavát. Az északkeleti Váraljáról indulva – a mesebeli Óbányai-völgyet érintve -, mindjárt az első napon a legmagasabb csúcsra törünk, és felkapaszkodunk a Zengőre, majd a Nyugat-Mecsek felé vesszük az irányt. Utunk során ki nem hagynánk a Melegmányi-völgyet, amely igazi kincs az épített környezettől elszakadni vágyók számára. A természetjárás ugyanakkor nem csupán az út megtételéről szól; a tájegység jellegzetességeinek szemrevételezése is épp úgy a részét képezi, ami még a Tubesre vezető szakaszt is megkönnyítheti. Ám a lenyűgöző völgyek, csúcsok és szerköveken túl is tartogat számunkra látnivalót, élményt a Mecsek” – mondta Sanela Krisat, a Fjällräven Vándortúra szervezője.

A résztvevők napközben saját, egyéni tempójukban járhatják be az aznapi útvonalat, de a túranapok végén az estéket mindenki ugyanazon a táborhelyen tölti, ami remek lehetőséget teremt az egész napos természetjárás közös levezetésére. A tábortűz melletti beszélgetések, a közös vacsorák és a különböző esti programok tartalmas feltöltődést kínálnak a következő nap előtt, de könnyedén köttethetnek új ismeretségek, barátságok is, hiszen a túrázás kollektív megélése közelebb hozza egymáshoz az embereket.

A Fjällräven Vándortúra célja, hogy a résztvevők jókedvvel, biztonságban, új tapasztalatokkal gazdagodva járják végig a Mecseken átvezető útvonalat. A svéd outdoor márka kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlja a 2023. augusztus 28. és 31. között megrendezett élménytúrát. Az egyedülálló outdoor eseményen a résztvevők Magyarország csodaszép tájegységeit ismerhetik meg.

További információk és jelentkezés: https://fjallraven-vandortura.hu/mecsek/