Csillagászat napja – 2023

A csillagászat napját Magyarországon több mint két évtizede rendezik meg, az eseményen évről évre több ezer érdeklődő pillanthat távcsőbe a nyilvános bemutatókon. A rendezvénysorozat célja az, hogy minél közelebb vigyék az emberekhez a csillagászat tudományát.

Az MCSE honlapján olvasható tájékoztató szerint 2023-ban országszerte több mint húsz helyszínen rendeznek programokat ebből az alkalomból.

A járdacsillagászati bemutatók mellett a csillagvizsgálókban is tartanak programokat.

Több helyszínen, így Bólyban, Tatán és Szombathelyen már április 28-án bemutatókkal, előadásokkal várják a csillagászat iránt érdeklődőket.

Április 29-én pedig többek között Kecskeméten, Budapesten, Balatonfűzfőn, Esztergomban, Répáshután, Százhalombattán, Jászfelsőszentgyörgy, Táton és Hajdúböszörményben is lesznek csillagászati bemutatók.

Ezen a szombat estén a Hold „kövér félholdként” látható (az első negyed április 27-én lesz), kora este, napnyugta után a Vénusz lesz az este másik érdekessége. A Marsot is meg lehet figyelni, valamint érdekes derékszögű háromszöget fog alkotni az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillagával, a Polluxszal és a Castorral. A kitartóak a tavaszi égbolt egyéb látványosságaiban, így a kettőscsillagokban, galaxisokban is gyönyörködhetnek majd.

A csillagászat napja „mozgó ünnep”, amely minden évben a holdfázishoz igazodik, az április közepe és május közepe között bekövetkező első negyedhez legközelebbi szombatra esik.

A programokról részletesen a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján olvashatnak az érdeklődők.