Lenyűgöző természeti és kulturális értékeinek köszönhetően Európa a Föld egyik leglátványosabb kontinense. Ezt bizonyítja a korábbiakhoz hasonlóan a sorozat ötödik évada, a földrész legszebb, legikonikusabb tájait rendhagyó módon, madártávlatból bemutatva. A hat epizód lenyűgöző felvételeken keresztül repíti el a nézőket a Benelux államok, Spanyolország szigetei, Skandinávia, az Alpok és Nagy-Britannia szigetei fölé.

Benelux államok

A National Geographic ezúttal a Benelux államok felett repülve készített felvételeket, lenyűgöző képsorokon megörökítve a régió építészeti, kulturális és természeti kincseit. A kalandozások során többek között az antwerpeni kikötőre és a világ legnagyobb vihargátjára is letekinthetünk, de egy gigantikus virágszőnyeg is megelevenedik alattunk. Sőt, egy rekordok könyvébe illő sárkány is légi útra indul a szemünk láttára.

Bemutató július 2-án 22 órakor.

Spanyolország szigetei

Spanyolország méltán híres szigeteit a tenger közelsége miatt keresik fel a legtöbben, most azonban madártávlatból szemléljük őket, és ezúttal sem okoznak csalódást! A Kanári-szigetek felett szállva az egyéb csodák mellett egy európai jelentőségű csillagászati obszervatórium és egy különleges, vulkáni környezetben létesült szőlőbirtok is feltűnik alattunk, Mallorca pedig Palma ikonikus gótikus katedrálisával és egy látványos nyári tűzfesztivállal vár.

Bemutató július 9-én 22 órakor

Skandinávia

Repülő kamerák segítségével tartson velünk Észak-Európa néhány eldugott, máig érintetlen szegletébe! A különleges epizódban kiderül, hogyan épült a Föld leghosszabb összefüggő lépcsősora, a magasból látszódik majd a svéd szigetvilág egy rendhagyó verseny idején, valamint a természet drámai kihívásai közepette a feröeri birkapásztorok munkájába is bepillantást enged a sorozat és egy mágikus fesztiválra is elrepíti a nézőket, melynek aligha akad párja a világon.

Bemutató július 16-án 22 órakor

Alpok

Az epizód madártávlatból mutat be egy koncertet, melyet a Dolomitok csúcsán rendeztek, majd láthatjuk, miként köszöntik a tavaszt, egy ősi tradíciót követve az osztrák hegyek lakói. Sőt, a légi felvételeken látszódni fog az is, hogy Svájcban hogyan szállítják a teheneket a drótkötélpályás felvonón.

Bemutató július 23-án 22 órakor

Nagy-Britannia szigetei

Nagy-Britannia partjai előtt drámai szépségű szigetek sokasága sorakozik a La Manche-csatornától Skóciáig. A látványos epizódban a szelek szárnyán kutatják fel e tenger ostromolta földdarabokat, olyan földrajzi, építészeti és kulturális különlegességekre lepillantva, mint a Külső-Hebridák meghökkentő tengerparti repülőtere, Jersey világhírű virágünnepe, vagy épp a Shetland-szigeteken minden télen megtartott viking tűzfesztivál. Bemutató július 30-án 22 órakor