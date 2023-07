A csimpánzok ünnepe

Ez az a nap, ami oda vezetett, hogy újra kellett definiálni az ember fogalmát. Egészen addig ugyanis a tudósok azt hitték, hogy csak az ember képes eszközöket készíteni és használni.

„A csimpánzok elmosták azt a határvonalat, amely egykor az „ember” és az „állat” között húzódott. A csimpánzok megtanítottak minket arra, hogy mi, emberek mégsem vagyunk olyan egyediek az állatvilág többi részéhez képest, mint ahogyan azt korábban gondoltuk” – Dr. Jane Goodall

A csimpánzok kapcsolódása hozzánk, más vadon élő állatokhoz, és a természethez a fő üzenete az idei Csimpánzok Világnapjának. 2023-ban – ennek az ünnepségnek az ötödik évfordulóján – Dr. Jane Goodall és a Jane Goodall Intézet globális tagozatai arra kérnek mindenkit, hogy kellő empátiával és tenni akarással forduljunk legközelebbi élő rokonaink felé.

Látnunk kell, hogy a csimpánzok nem is különböznek olyan nagyon tőlünk. A legnagyobb veszélyforrás rájuk nézve mégis mi, emberek vagyunk, de az ember lehet a biztosítéka a fennmaradásuknak is. Manapság a legoptimistább becslések szerint is 350 ezer vadon élő csimpánz él az egész afrikai kontinensen, holott 100 évvel ezelőtt több mint egymillió élt Afrika 25 országában. Az élőhelyük megtartásával, a természet elleni bűncselekmények felszámolásával, a betegségek továbbadásának megállításával, együttes erővel, esélyt biztosíthatunk a csimpánzok számára.

Az afrikai menhelyeken élő csimpánzokat a Jane Goodall Intézet honlapján keresztül adományozással, vagy névleges örökbefogadással lehet támogatni.

2023. július 14-én 18 órakor online előadással veszi kezdetét az ünnepség az Intézet közösségi oldalán, majd másnap a Jane Goodall Intézet a győri Xantus János Állatkerttel közösen várja az érdeklődőket a Csimpánzok Világnapja alkalmából 2023. július 15-én 10.00 és 17 óra között családi programokkal, játékokkal.

Ha szeretne többet megtudni a csimpánzokról, keresse fel a magyarországi Jane Goodall Intézet, vagy a Xantus János Állatkert honlapját!