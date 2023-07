Titanic: 25 évvel később James Cameronnal

A Titanic körül máig rengeteg a mítosz és a legenda, melyeket James Cameron szakértők segítségével most megpróbál tisztázni.Egyes rajongók szerint Jacknek nem kellett volna meghalnia azon az éjszakán, mert Rose mellett ő is elfért volna az uszadékfán. Vajon igaz ez? Cameron izgalmas kíséreltek segítségével igyekszik cáfolni vagy igazolni az elméletet. A filmet 2023. július 22-én, este 9 órakor mutatja be a National Geographic tévé.