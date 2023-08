Madárgyűrűzés a budapesti Naplás-tónál

Az egyesület közleménye szerint a madarak befogása és gyűrűzése naponta hajnaltól nagyjából délelőtt 10 óráig, illetve délután 19 órától naplementéig tart, időjárástól függően. Az utolsó napon, 2023. augusztus 30-án csak délelőtt lesz madárbefogás, ezt követően már az ideiglenes gyűrűző állomás elbontása zajlik.

A gyűrűzés esős időben, illetve nagyon erős szél esetén szünetel, a napi munka és a látogatás menete az óránkénti hálóellenőrzések köré szerveződik. Az érdeklődők a madártani szakemberek vezetésével egy erre a célra felállított bemutató hálót is megtekinthetnek és részesei lehetnek a gyűrűzésnek. A program végén lehetőség lesz fotók készítésére és a madarak megsimogatására is.

Mint felidézik, 2022-ben 48 madárfaj 2893 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűzőtáborban.

A tájékoztató szerint a madárgyűrűzés mellett augusztus 17. és 20. között rovarász programok is lesznek: „vízipók-csodapók” bemutató várja az érdeklődőket 17:30 és 18:30 között, illetve lesz éjjeli lepkészés is 20:30-tól éjfélig.

A tábor a Naplás-tó déli gátján, a sorompó mögötti aszfaltozott úton, gyalog közelíthető meg mintegy 250 méteres sétával. További részletek az MME weboldalán olvashatók.