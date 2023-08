Nemzetközi kültéri fotófesztivál a Vértesben

2023. augusztus 25-én, pénteken 18 órakor nyílik Csákváron a FotoKozma nemzetközi kültéri természetfotó fesztivál. Díjnyertes természetfotók, dokumentarista képek és művészeti alkotások várják a látogatókat a kisváros parkjaiban, és a szomszéd településeken. A FotoKozma nemzetközi fotófesztivál, Áder János volt köztársasági elnök fővédnökségével idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre.

Ebben az évben 29 szenzációs kültéri kiállítás ad helyet a hazai és a világ legjobb fotósai látványos képeinek, amelyek sok szemszögből mutatják be a természet és az ember olykor bonyolult kapcsolatát. A fesztivál idei kiemelt témája a víz és a szárazság. A kiállítások bemutatják a természet szépségeit, a fenntarthatóságot, a klímaváltozást, és az ember hatását a környezetre. A kiállítási képek meglepőek, elvarázsolnak, és remélhetőleg cselekvésre ösztönöznek minden látogatót e változást igénylő világban.

Élet a Don mellett Forrás: ARTEM TULCHYNSKYI

Az olasz, orosz, ukrán, cseh, szerbiai, román, vietnámi, amerikai és magyar díjnyertes fotósok képei közterületeken vannak kiállítva, ezért a szó szoros értelmében megmozdítanak és kirándulásra is ösztönöznek. Csákvár központját, a Szabadság teret bejárva, az Esterházy kastély parkját körbesétálva, majd a környéket bebarangolva, megtekinthető a közel 300 világklasszis fotó a nap 24 órájában, teljesen díjmentesen.

A fesztivál megnyitója augusztus 25-én lesz a csákvári színház termében, ezután a város és a környéke két hónapra fotográfiai kulturális szigetté alakul. A fesztivált Áder János, a Kék Bolygó alapítvány elnöke, a FotoKozma fővédnöke nyitja meg.

A FotoKozma hazánk legnagyobb kültéri fotós fesztiválja, és a kiállítások számát tekintve Európa nagyobb kültéri fesztiváljai közé tartozik. A kiállítók közt található Gregg Segal (USA) aki a 7 nap szemét projektet állítja ki, Simone Tramonte a World Press Photo díjazottja a fenntarthatóságról szóló sorozatával, Joanas Kako, aki a többszörösen díjazott Haldokló folyó sorozatot mutatja be. Andrew Studer amerikai fotós Gánton, a bauxit bányában kerül kiállításra a Barangolások a bolygón című sorozatával, az orosz Dmitry Kokh a 2022-es év természetfotóit, az ablakból bámészkodó jegesmedvéket állítja ki óriási, 12 négyzetméteres vásznon. Az ukrán Artem Tulchinskyi a Don folyó mellett ellesett pillanatokat mutatja be a romos Cziráky kastély előtt Lovasberényben. Az orosz Daria Fedorova egyedi eljárással elkészítette a Vértes penész portréját, a cseh Roman Franc a Természetközeli közösségeket állítja ki, és Vietnám legjobb drónfotósa is bemutatja az országát a magasból az Esterházy kastélyban. Kis Szilveszter az erdélyi fiatal fotós kiállítja a harmatos szitakötőket Gánton és Milos Prelevic szerb búvárfotóstól láthatjuk az édesvízi halportrékat Csákváron a szabadság téri parkban.

Kisvizek rejtélyes világa Forrás: UJVÁRI ZSOLT

A hazai fotósok között Daróczi Csaba víz alatti képei a csákvári Szabadság téren lesznek láthatóak, Radisics Milán absztrakt légi tájképei az Esterházy kastély parkjában várják a látogatókat, Ujvári Zsolt a sekély patakok világát mutatja be, Dombovári Tibor pedig a legjobb búvár képeit prezentálja. Az 50 éves Hortobágyi Nemzeti Parkot Szilágyi Attila mutatja be Kőhányáson a kápolna előtt. Balázs Zsolt a SajtóFotó díjazottja bemutatja a 2022-es aszály díjnyertes képeit, Kiss Richárdtól Dioráma sorozatot láthatnak a látogatók, míg Kaszás Norbert Csákvár főutcáján állítja ki a minimalista természetfotóit.

Ezen túl, lesznek csoportos kiállítások is: a CEWE Photo Award, a világ legnagyobb fotópályázata bemutatja a magyar pályázók sikeres képeit, a 20 éves National Geographic magyar kiadása ad egy válogatást az elmúlt 20 év legjobb fotóiból, valamint a csákvári diákok és a Radisics Milán által vezetett workshopokon készült képek is kiállításra kerülnek. A Magyar Nemzeti Múzeum archívumából láthatók régi biciklis képek, Esterházy Marcell jóvoltából az Esterházy család fotóarchívumába lehet betekintést nyerni. A Természet- és a Környezetvédelmi Filmfesztivál díjazott diákfotói is bemutatásra kerülnek, végezetül pedig egy Google Maps kiállításon az ausztrál absztrakt tájképek lesznek láthatóak.

A nagy kékségem Forrás: DOMBOVÁRI TIBOR

A rendezvény központja Csákvár, a Vértes fővárosa, ahol összesen 18 kiállítás látható. A további tárlatok megtekinthetőek Vérteskozmán, Kőhányáson, Gánton, Lovasberényben és Vértesbogláron is. Az idén két vendég település is csatlakozott a fesztiválhoz: Tés és Dörgicse.

Víz és szárazság Forrás: RADISICS MILÁN

A fesztivál szervezője a Vértes Kozma Alapítvány több együttműködést alakított ki a helyi civil szervezetekkel, cégekkel, vállalkozókkal, az önkormányzattal és az iskolával a fesztivál sikeres megrendezése érdekében.

Az egész környék összefogott a szervezés során, hogy magas szinten valósuljon meg hazánk legnagyobb fotó fesztiválja.