Vértelen vadászat Erdély délkeleti szegletében

A tárlat egy rendhagyó fotóinstalláció, amely tizenöt U alakú megvilágított padlózott paravánon több mint hatszáz fényképet mutat be. A beépített fénytechnika működését 70 ezer led izzó látja el, 333 négyzetméternyi üveg felületen. A szerkezetek össztömege 23 tonnát nyom, melyeket két kamionnal szállítottak a romániai megyeszékhelyre.

Máté Bence a sepsiszentgyörgyi kiállítás megnyitóján. Forrás: Huszár Szilamér

Máté Bence a láthatatlan madárfotós, tizenhárom évesen kezdett el fotózni. A világ legrangosabb természetfotó fotópályázatán, a BBC Wildlife Photographer of The Year versenyen, ő az első és jelenleg az egyetlen olyan fotográfus, akit az év ifjú természetfotósának, illetve az év természetfotósának is megválasztottak. Kiérdemelte a magyarországi nemzeti parkok nagykövete címet. A hazai és nemzetközi rangos fotópályázatok többszörös győztese, nem egyszer volt a sepsiszentgyörgyi Transnatura fotóklub nemzetközi fotóversenyének díjazottja is.

A közel húsz év terméséből válogatott fotókat eddig Magyarországon tíz nagy városban láthatta a közönség, majd Strasbourgban mutatták be, és a tizenkettedik állomás Székelyföldön várja a közönséget. A tárlat beépített szenzorai Sepsiszentgyörgy főterén, a megnyitó előtti négy napban közel négyezer látogatót számoltak.

Forrás: Huszár Szilamér

Máté Bence első medvelesét Romániában Tusnádfürdőn építette meg Böjte Csaba ferences rendi szerzetes meghívására, aki bátorította, hogy a Kárpát-medencében érdemes medvéket fotózni.

Demeter János a Vadon Egyesület elnöke elmondta, hogy annak idején az egyesület keretében működő Transnatura Fotóklub felfigyelt arra a fiatal fotósra aki megnyerte a világversenyt és elkezdték követni munkásságát. Amikor ugyanis a fotóklub kiírta első versenyét, meglepetés volt, hogy Bence, a mögötte lévő szakmai tudásával, fontosnak tartotta a részvételt, ez pedig növelte a pályázatok színvonalát. Személyes találkozásra több év eltelte után került sor a Gödöllői Királyi Kastély parkjában, Máté Bence nagyszabású kültéri kiállításán. Demeter János ekkor elhatározta, hogy ezt a nagyszerű képanyagot Sepsiszentgyörgyre is elhozza, ám közbejött a világjárvány, így 2022 októberében tudtak csak érdemben tárgyalni a kiállításról, mely 2023 augusztus 19-én nyílt meg.

Az eseményen részt vett Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója is, akire Bence példaképként tekint. Találkozásuk után, megkeresésemre a következő gondolatát osztotta meg: „Amíg nem ismertem Máté Bencét és nagyszerű képeit, addig valahogy tévesen azt hittem, hogy csak mi emberek élünk ezen a Földön… Az ő képein keresztül fedeztem fel, hogy drága szülőföldünkön osztozom a kócsaggal, a rókával, a kis vidrával, a medvével, a réti sassal és még sok más izgalmas élőlénnyel. Máté Bence nyomában ha elindulunk, a világ kitárul, így lett sok új szárnyas, bundás testvérem! Gazdagabb, színesebb, igazabb lettem általa és ezt hálás szívvel köszönöm nem csak neki, hanem a fényképezőgépének is!”

Forrás: Huszár Szilamér

Máté Bence természetfotós megköszönte a szervezést a Vadon Egyesületnek, valamint Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának a finanszírozást, az engedélyek beszerzését, a képanyag őrzését, hiszen ezek olyan kötelező faktorok, amelyek nélkül a kiállítás nem valósulhatott volna meg.

A továbbiakban a természetfotós kifejtette, hogy a nyugati országok nagyon sok szempontból fejlettebbek, mint mi. Technikailag, gazdaságilag előttünk járnak, viszont nagyon jól tetten érhető az, hogy minél fejlettebb egy ország annál kevesebb természeti értéke van. Amikor egy nyugati országból jön hozzánk a vendég, mindig rácsodálkozik, hogy Magyarországon milyen gazdag az élővilág. Amikor Erdélybe megyünk, akkor mi csodálkozunk, hogy ott még annál is gazdagabb az élővilág. Legyen ez egy gondolatébresztő, hogy amíg az itt élő emberek nyugati életkörülményekre vágynak, addig a nyugati ember visszavágyik azokra a természeti értékekre, amelyek itt még megvannak.

A kiállításnak talán az a legfontosabb mondanivalója, túl a vizuális élményen, hogy a felvételek több mint ötven százaléka a Kárpát-medencében készült. Vigyázzunk természeti értékeinkre a hétköznapokban is, és próbáljuk megőrizni a benne rejlő szépet!

Máté Bence természetfotós szabadtéri kiállítása Sepsiszentgyörgyön 2023. szeptember 24-ig látható.

Írta és fényképezte: Huszár Szilamér